https://1prime.ru/20251007/moskva-863231938.html

На Замоскворецкой линии метро Москвы нет движения

На Замоскворецкой линии метро Москвы нет движения - 07.10.2025, ПРАЙМ

На Замоскворецкой линии метро Москвы нет движения

Движения на Замоскворецкой линии метро Москвы нет от станции "Орехово" до "Автозаводской" для проверки инфраструктуры, сообщил столичный департамент транспорта. | 07.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-07T06:55+0300

2025-10-07T06:55+0300

2025-10-07T06:55+0300

бизнес

россия

москва

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863231938.jpg?1759809330

МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Движения на Замоскворецкой линии метро Москвы нет от станции "Орехово" до "Автозаводской" для проверки инфраструктуры, сообщил столичный департамент транспорта. "На Замоскворецкой линии нет движения от станции "Орехово" до "Автозаводской" для проверки инфраструктуры. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва