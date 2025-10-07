https://1prime.ru/20251007/moskva-863231938.html
На Замоскворецкой линии метро Москвы нет движения
2025-10-07T06:55+0300
бизнес
россия
москва
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Движения на Замоскворецкой линии метро Москвы нет от станции "Орехово" до "Автозаводской" для проверки инфраструктуры, сообщил столичный департамент транспорта.
"На Замоскворецкой линии нет движения от станции "Орехово" до "Автозаводской" для проверки инфраструктуры. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.
