Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Замоскворецкой линии метро Москвы нет движения - 07.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251007/moskva-863231938.html
На Замоскворецкой линии метро Москвы нет движения
На Замоскворецкой линии метро Москвы нет движения - 07.10.2025, ПРАЙМ
На Замоскворецкой линии метро Москвы нет движения
Движения на Замоскворецкой линии метро Москвы нет от станции "Орехово" до "Автозаводской" для проверки инфраструктуры, сообщил столичный департамент транспорта. | 07.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-07T06:55+0300
2025-10-07T06:55+0300
бизнес
россия
москва
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863231938.jpg?1759809330
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Движения на Замоскворецкой линии метро Москвы нет от станции "Орехово" до "Автозаводской" для проверки инфраструктуры, сообщил столичный департамент транспорта. "На Замоскворецкой линии нет движения от станции "Орехово" до "Автозаводской" для проверки инфраструктуры. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, москва
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА
06:55 07.10.2025
 
На Замоскворецкой линии метро Москвы нет движения

На Замоскворецкой линии метро Москвы отменили движение

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Движения на Замоскворецкой линии метро Москвы нет от станции "Орехово" до "Автозаводской" для проверки инфраструктуры, сообщил столичный департамент транспорта.
"На Замоскворецкой линии нет движения от станции "Орехово" до "Автозаводской" для проверки инфраструктуры. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.
 
БизнесРОССИЯМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала