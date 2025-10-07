Движение на Замоскворецкой линии метро Москвы восстановили

https://1prime.ru/20251007/moskva-863232101.html
Движение на Замоскворецкой линии метро Москвы восстановлено и вводится в график, сообщил столичный департамент транспорта.
2025-10-07T07:10+0300
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Движение на Замоскворецкой линии метро Москвы восстановлено и вводится в график, сообщил столичный департамент транспорта.
Ранее дептранс сообщал, что движения от станции "Орехово" до "Автозаводской" на Замоскворецкой линии нет для проверки инфраструктуры.
"Движение на Замоскворецкой линии (2) восстановлено и вводится в график", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.
