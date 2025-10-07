https://1prime.ru/20251007/mvd-863262032.html
Россиянам назвали опасное заблуждение, связанное со сменой телефона
Россиянам назвали опасное заблуждение, связанное со сменой телефона - 07.10.2025, ПРАЙМ
Россиянам назвали опасное заблуждение, связанное со сменой телефона
Сброса настроек смартфона к заводским перед его продажей, передачей или утилизацией недостаточно, сообщило МВД в Telegram-канале "Вестник Киберполиции России". | 07.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-07T21:04+0300
2025-10-07T21:04+0300
2025-10-07T21:04+0300
мвд
https://cdnn.1prime.ru/img/84282/73/842827371_0:286:3071:2013_1920x0_80_0_0_cdf9264be16c7f94f7af031e2e4940f4.jpg
МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Сброса настроек смартфона к заводским перед его продажей, передачей или утилизацией недостаточно, сообщило МВД в Telegram-канале "Вестник Киберполиции России"."Существует распространенное заблуждение, что возврат к заводским настройкам полностью очищает устройство (и многие пользователи даже этого не делают), и это создает серьезные угрозы для защиты личных данных", — говорится в сообщении. По данным ведомства, процедура сброса зачастую лишь разрывает логические связи с данными, однако, сами файлы все равно остаются на устройстве. Злоумышленники с использованием специальных программ могут получить доступ к фотографиям, контактам, личным сообщениям, паролям и другим важным данным. Ранее управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД напомнило гражданам о необходимости хранения определенной информации в защищенных облачных сервисах, а не на телефонах. В этот список вошли сканы документов, пароли, уведомления от банков и личные фотографии.
https://1prime.ru/20250922/moshenniki-862603093.html
https://1prime.ru/20251005/ekspert--863169642.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84282/73/842827371_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_f6bdfbf43980256de1895617990cc97c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мвд
Россиянам назвали опасное заблуждение, связанное со сменой телефона
МВД: сброс до заводских настроек не полностью очищает память смартфона
МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ.
Сброса настроек смартфона к заводским перед его продажей, передачей или утилизацией недостаточно, сообщило МВД в Telegram-канале "Вестник Киберполиции России
".
"Существует распространенное заблуждение, что возврат к заводским настройкам полностью очищает устройство (и многие пользователи даже этого не делают), и это создает серьезные угрозы для защиты личных данных", — говорится в сообщении.
Аферисты создают правдоподобный образ человека для обмана, предупредило МВД
По данным ведомства, процедура сброса зачастую лишь разрывает логические связи с данными, однако, сами файлы все равно остаются на устройстве. Злоумышленники с использованием специальных программ могут получить доступ к фотографиям, контактам, личным сообщениям, паролям и другим важным данным.
Ранее управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД
напомнило гражданам о необходимости хранения определенной информации в защищенных облачных сервисах, а не на телефонах. В этот список вошли сканы документов, пароли, уведомления от банков и личные фотографии.
Эксперт предупредил об уязвимости двухфакторной аутентификации