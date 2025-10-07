https://1prime.ru/20251007/mvd-863262032.html

Россиянам назвали опасное заблуждение, связанное со сменой телефона

Сброса настроек смартфона к заводским перед его продажей, передачей или утилизацией недостаточно, сообщило МВД в Telegram-канале "Вестник Киберполиции России". | 07.10.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Сброса настроек смартфона к заводским перед его продажей, передачей или утилизацией недостаточно, сообщило МВД в Telegram-канале "Вестник Киберполиции России"."Существует распространенное заблуждение, что возврат к заводским настройкам полностью очищает устройство (и многие пользователи даже этого не делают), и это создает серьезные угрозы для защиты личных данных", — говорится в сообщении. По данным ведомства, процедура сброса зачастую лишь разрывает логические связи с данными, однако, сами файлы все равно остаются на устройстве. Злоумышленники с использованием специальных программ могут получить доступ к фотографиям, контактам, личным сообщениям, паролям и другим важным данным. Ранее управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД напомнило гражданам о необходимости хранения определенной информации в защищенных облачных сервисах, а не на телефонах. В этот список вошли сканы документов, пароли, уведомления от банков и личные фотографии.

