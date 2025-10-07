Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-10-07T15:13+0300
2025-10-07T15:28+0300
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Пять тысяч представителей из 85 стран уже подтвердили свое участие в Российской энергетической неделе в этом году, что больше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщили в "Росконгрессе". "В настоящее время свое участие в Российской энергетической неделе подтвердили 5 тысяч представителей из 85 стран. Интерес к этой площадке растет: за аналогичный период до старта форума в прошлом году свое участие подтвердили более 2200 представителей из 58 стран. В этом году форум пройдет под девизом "Создавая энергетику будущего вместе", - приводятся в сообщении слова советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета РЭН Антона Кобякова. В "Росконгрессе" добавили, что Россия готовится принять представителей деловых и научных кругов, политиков и экспертов, чтобы вместе обсудить актуальные проблемы и вызовы, стоящие перед отечественным и глобальным топливно-энергетическим комплексом, обменяться мнениями о его тенденциях и перспективах сотрудничества в этой сфере. Российская энергетическая неделя вновь станет площадкой для заключения договоренностей и соглашений, которые послужат дальнейшему развитию ТЭК и укреплению международного партнерства на благо стран и народов. Российская энергетическая неделя состоится с 15 по 17 октября в Москве на двух площадках: в ЦВЗ "Манеж" и Гостином дворе. РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.
15:13 07.10.2025 (обновлено: 15:28 07.10.2025)
 
"Росконгресс" рассказал об участниках Российской энергетической недели

Представители 85 стран подтвердили участие в Российской энергетической неделе

© РИА Новости . Григорий Сысоев
Участники Международного форума "Российская энергетическая неделя"
Участники Международного форума "Российская энергетическая неделя". Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Пять тысяч представителей из 85 стран уже подтвердили свое участие в Российской энергетической неделе в этом году, что больше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщили в "Росконгрессе".
"В настоящее время свое участие в Российской энергетической неделе подтвердили 5 тысяч представителей из 85 стран. Интерес к этой площадке растет: за аналогичный период до старта форума в прошлом году свое участие подтвердили более 2200 представителей из 58 стран. В этом году форум пройдет под девизом "Создавая энергетику будущего вместе", - приводятся в сообщении слова советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета РЭН Антона Кобякова.
В "Росконгрессе" добавили, что Россия готовится принять представителей деловых и научных кругов, политиков и экспертов, чтобы вместе обсудить актуальные проблемы и вызовы, стоящие перед отечественным и глобальным топливно-энергетическим комплексом, обменяться мнениями о его тенденциях и перспективах сотрудничества в этой сфере. Российская энергетическая неделя вновь станет площадкой для заключения договоренностей и соглашений, которые послужат дальнейшему развитию ТЭК и укреплению международного партнерства на благо стран и народов.
Российская энергетическая неделя состоится с 15 по 17 октября в Москве на двух площадках: в ЦВЗ "Манеж" и Гостином дворе.
РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.
Заголовок открываемого материала