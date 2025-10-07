"Росконгресс" рассказал об участниках Российской энергетической недели
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Пять тысяч представителей из 85 стран уже подтвердили свое участие в Российской энергетической неделе в этом году, что больше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщили в "Росконгрессе".
"В настоящее время свое участие в Российской энергетической неделе подтвердили 5 тысяч представителей из 85 стран. Интерес к этой площадке растет: за аналогичный период до старта форума в прошлом году свое участие подтвердили более 2200 представителей из 58 стран. В этом году форум пройдет под девизом "Создавая энергетику будущего вместе", - приводятся в сообщении слова советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета РЭН Антона Кобякова.
В "Росконгрессе" добавили, что Россия готовится принять представителей деловых и научных кругов, политиков и экспертов, чтобы вместе обсудить актуальные проблемы и вызовы, стоящие перед отечественным и глобальным топливно-энергетическим комплексом, обменяться мнениями о его тенденциях и перспективах сотрудничества в этой сфере. Российская энергетическая неделя вновь станет площадкой для заключения договоренностей и соглашений, которые послужат дальнейшему развитию ТЭК и укреплению международного партнерства на благо стран и народов.
Российская энергетическая неделя состоится с 15 по 17 октября в Москве на двух площадках: в ЦВЗ "Манеж" и Гостином дворе.
