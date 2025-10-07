https://1prime.ru/20251007/opros-863230683.html

Опрос показал, на каком этаже россияне хотят жить

МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Большинство россиян, отдающих предпочтение жизни в многоквартирных домах, самыми привлекательными считают нижние этажи, то есть с первого по пятый, показало исследование SuperJob для РИА Новости. "43% экономически активных россиян мечтают жить в собственном доме: "У меня собаки"; "Всегда хотел!". 1-5 этажи многоквартирных домов привлекательны для каждого пятого (21%), 6-10 этажи - для каждого восьмого (13%), 11-15 этажи - для 1 из 20 опрошенных (5%). На 16-20 этажах или на 21-м и выше хотели бы иметь жилье по 3% респондентов. Каждому двенадцатому (8%) все равно, где жить, а 3% затруднились с ответом", - подсчитали аналитики, опросив 1600 респондентов. Мужчины и женщины демонстрируют схожие предпочтения. Небольшие расхождения наблюдаются в выборе высотных этажей: мужчинам чаще, чем женщинам, нравится вариант "21-й этаж и выше", а женщины чаще предпочитали этажи с 1-го по 10-й: "Не люблю долго ехать на лифте". Молодежь до 35 лет реже остальных хотела бы жить на 1-5 этаже. С возрастом тяга к жизни в собственном доме усиливается. Респонденты старше 45 лет демонстрируют наибольшую симпатию к частному домостроению. Жители Москвы, Санкт-Петербурга и регионов демонстрируют разные предпочтения. В регионах и городе на Неве желание жить в собственном доме наиболее выражено (по 45%), тогда как в столице оно значительно ниже (30%). Москвичи, в свою очередь, чаще предпочитают 11-20 этажи: "Я жил в частном доме. Там нужно постоянно что-то делать и вкладывать немалые средства. В квартире меньше забот".

