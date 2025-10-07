https://1prime.ru/20251007/opros-863231595.html

Опрос ВТБ показал отношение россиян к "периоду охлаждения"

Опрос ВТБ показал отношение россиян к "периоду охлаждения" - 07.10.2025, ПРАЙМ

Опрос ВТБ показал отношение россиян к "периоду охлаждения"

Больше половины россиян (57%) считают, что "период охлаждения" защитит их от мошенников, и лишь 10% - что это усложнит и замедлит получение займов, сообщается в | 07.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-07T06:31+0300

2025-10-07T06:31+0300

2025-10-07T06:31+0300

финансы

общество

экономика

втб

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863231595.jpg?1759807877

МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Больше половины россиян (57%) считают, что "период охлаждения" защитит их от мошенников, и лишь 10% - что это усложнит и замедлит получение займов, сообщается в исследовании ВТБ в преддверии форума Finopolis 2025, которое есть у РИА Новости. "По результатам опроса ВТБ, 57% респондентов считают, что "период охлаждения" необходим для защиты от мошенников и лишь 10% – что это усложнит и замедлит получение займов. Остальные опрошенные относятся к новому сервису нейтрально. Примерно половине важно, чтобы у них было время подумать, прежде чем получить кредит после оформления заявки", - говорится в исследовании. "Период охлаждения" – время от подписания кредитного договора до получения денег, чтобы заемщик мог отказаться от кредита: для сумм от 50 тысяч до 200 тысяч рублей он составляет минимум 4 часа, свыше 200 тысяч – 48 часов. Сервис заработал с 1 сентября. Также сообщается, что ВТБ провел опрос о сервисе "второй руки" (возможность назначить кого-то из родственников или близких для подтверждения операций свыше установленной суммы). Более трети (36%) считают, что сервис пригодился бы их пожилым родственникам, четверть – детям (подросткам), а каждый пятый – другим родственникам или тем близким, кого уже обманывали мошенники. "При этом большинство россиян хотели бы добавить к сервису защитника дополнительные функции, в том числе вне банковской сферы, например, иметь возможность подтверждать операции при продаже недвижимости (53%) и транспорта (45%)", - также отмечается в исследовании. Исследование проводилось среди 1500 человек, выборка - взрослые жители крупных российских городов (населением от 100 тысяч человек). Сроки проведения: 24-30 сентября 2025 года.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, общество , втб