Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Опрос ВТБ показал отношение россиян к "периоду охлаждения" - 07.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251007/opros-863231595.html
Опрос ВТБ показал отношение россиян к "периоду охлаждения"
Опрос ВТБ показал отношение россиян к "периоду охлаждения" - 07.10.2025, ПРАЙМ
Опрос ВТБ показал отношение россиян к "периоду охлаждения"
Больше половины россиян (57%) считают, что "период охлаждения" защитит их от мошенников, и лишь 10% - что это усложнит и замедлит получение займов, сообщается в | 07.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-07T06:31+0300
2025-10-07T06:31+0300
финансы
общество
экономика
втб
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863231595.jpg?1759807877
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Больше половины россиян (57%) считают, что "период охлаждения" защитит их от мошенников, и лишь 10% - что это усложнит и замедлит получение займов, сообщается в исследовании ВТБ в преддверии форума Finopolis 2025, которое есть у РИА Новости. "По результатам опроса ВТБ, 57% респондентов считают, что "период охлаждения" необходим для защиты от мошенников и лишь 10% – что это усложнит и замедлит получение займов. Остальные опрошенные относятся к новому сервису нейтрально. Примерно половине важно, чтобы у них было время подумать, прежде чем получить кредит после оформления заявки", - говорится в исследовании. "Период охлаждения" – время от подписания кредитного договора до получения денег, чтобы заемщик мог отказаться от кредита: для сумм от 50 тысяч до 200 тысяч рублей он составляет минимум 4 часа, свыше 200 тысяч – 48 часов. Сервис заработал с 1 сентября. Также сообщается, что ВТБ провел опрос о сервисе "второй руки" (возможность назначить кого-то из родственников или близких для подтверждения операций свыше установленной суммы). Более трети (36%) считают, что сервис пригодился бы их пожилым родственникам, четверть – детям (подросткам), а каждый пятый – другим родственникам или тем близким, кого уже обманывали мошенники. "При этом большинство россиян хотели бы добавить к сервису защитника дополнительные функции, в том числе вне банковской сферы, например, иметь возможность подтверждать операции при продаже недвижимости (53%) и транспорта (45%)", - также отмечается в исследовании. Исследование проводилось среди 1500 человек, выборка - взрослые жители крупных российских городов (населением от 100 тысяч человек). Сроки проведения: 24-30 сентября 2025 года.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, общество , втб
Финансы, Общество , Экономика, ВТБ
06:31 07.10.2025
 
Опрос ВТБ показал отношение россиян к "периоду охлаждения"

ВТБ: 57% россиян считают, что «период охлаждения» защитит их от мошенников

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Больше половины россиян (57%) считают, что "период охлаждения" защитит их от мошенников, и лишь 10% - что это усложнит и замедлит получение займов, сообщается в исследовании ВТБ в преддверии форума Finopolis 2025, которое есть у РИА Новости.
"По результатам опроса ВТБ, 57% респондентов считают, что "период охлаждения" необходим для защиты от мошенников и лишь 10% – что это усложнит и замедлит получение займов. Остальные опрошенные относятся к новому сервису нейтрально. Примерно половине важно, чтобы у них было время подумать, прежде чем получить кредит после оформления заявки", - говорится в исследовании.
"Период охлаждения" – время от подписания кредитного договора до получения денег, чтобы заемщик мог отказаться от кредита: для сумм от 50 тысяч до 200 тысяч рублей он составляет минимум 4 часа, свыше 200 тысяч – 48 часов. Сервис заработал с 1 сентября.
Также сообщается, что ВТБ провел опрос о сервисе "второй руки" (возможность назначить кого-то из родственников или близких для подтверждения операций свыше установленной суммы). Более трети (36%) считают, что сервис пригодился бы их пожилым родственникам, четверть – детям (подросткам), а каждый пятый – другим родственникам или тем близким, кого уже обманывали мошенники.
"При этом большинство россиян хотели бы добавить к сервису защитника дополнительные функции, в том числе вне банковской сферы, например, иметь возможность подтверждать операции при продаже недвижимости (53%) и транспорта (45%)", - также отмечается в исследовании.
Исследование проводилось среди 1500 человек, выборка - взрослые жители крупных российских городов (населением от 100 тысяч человек). Сроки проведения: 24-30 сентября 2025 года.
 
ЭкономикаФинансыОбществоВТБ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала