В Соцфонде рассказали о расходах на пенсии в 2026 году
В Соцфонде рассказали о расходах на пенсии в 2026 году
В Соцфонде рассказали о расходах на пенсии в 2026 году - 07.10.2025, ПРАЙМ
В Соцфонде рассказали о расходах на пенсии в 2026 году
Социальный фонд РФ направит 11,9 триллиона рублей на обеспечение россиян страховыми пенсиями в 2026 году, сообщил председатель Социального фонда России Сергей... | 07.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-07T10:37+0300
2025-10-07T10:37+0300
экономика
финансы
россия
рф
сергей чирков
социальный фонд
совет федерации
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/07/863236848_0:347:4508:2883_1920x0_80_0_0_743dd38812495c9d8e59baaec2dd9201.jpg
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Социальный фонд РФ направит 11,9 триллиона рублей на обеспечение россиян страховыми пенсиями в 2026 году, сообщил председатель Социального фонда России Сергей Чирков. "Традиционно самое крупное направление расхода бюджета фонда - это пенсионное обеспечение. Расходы на страховые пенсии в 2026 году запланированы в объеме 11,9 триллиона рублей", - сказал Чирков на заседании комиссии Совета Федерации по социальной политике. По его данным, для признания особых заслуг перед государством в следующем году в бюджете фонда учтены расходы на социальные гарантии женщинам, удостоенным звания "Мать-героиня" в размере 337,2 миллиона рублей. "Важно, что с 2026 года фонд принимает на себя полномочия по осуществлению региональной социальной доплаты к пенсии, расходы на которую предусмотрены в 2026 году в сумме 101,6 миллиарда рублей, за счет средств федерального бюджета - 68,9 миллиарда рублей", - добавил Чирков.
финансы, россия, рф, сергей чирков, социальный фонд, совет федерации
Экономика, Финансы, РОССИЯ, РФ, Сергей Чирков, Социальный фонд, Совет Федерации
10:37 07.10.2025
 
В Соцфонде рассказали о расходах на пенсии в 2026 году

Соцфонд в 2026 году направит 11,9 триллиона рублей на страховые пенсии

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкРублевые купюры разного достоинства
Рублевые купюры разного достоинства - ПРАЙМ, 1920, 07.10.2025
Рублевые купюры разного достоинства. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Социальный фонд РФ направит 11,9 триллиона рублей на обеспечение россиян страховыми пенсиями в 2026 году, сообщил председатель Социального фонда России Сергей Чирков.
"Традиционно самое крупное направление расхода бюджета фонда - это пенсионное обеспечение. Расходы на страховые пенсии в 2026 году запланированы в объеме 11,9 триллиона рублей", - сказал Чирков на заседании комиссии Совета Федерации по социальной политике.
По его данным, для признания особых заслуг перед государством в следующем году в бюджете фонда учтены расходы на социальные гарантии женщинам, удостоенным звания "Мать-героиня" в размере 337,2 миллиона рублей.
"Важно, что с 2026 года фонд принимает на себя полномочия по осуществлению региональной социальной доплаты к пенсии, расходы на которую предусмотрены в 2026 году в сумме 101,6 миллиарда рублей, за счет средств федерального бюджета - 68,9 миллиарда рублей", - добавил Чирков.
Выдача пенсии - ПРАЙМ, 1920, 04.10.2025
Названы сроки индексации страховых пенсий в России
4 октября, 03:01
 
ЭкономикаФинансыРОССИЯРФСергей ЧирковСоциальный фондСовет Федерации
 
 
