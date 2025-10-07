https://1prime.ru/20251007/pensii-863236986.html
В Соцфонде рассказали о расходах на пенсии в 2026 году
В Соцфонде рассказали о расходах на пенсии в 2026 году - 07.10.2025, ПРАЙМ
В Соцфонде рассказали о расходах на пенсии в 2026 году
07.10.2025
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Социальный фонд РФ направит 11,9 триллиона рублей на обеспечение россиян страховыми пенсиями в 2026 году, сообщил председатель Социального фонда России Сергей Чирков. "Традиционно самое крупное направление расхода бюджета фонда - это пенсионное обеспечение. Расходы на страховые пенсии в 2026 году запланированы в объеме 11,9 триллиона рублей", - сказал Чирков на заседании комиссии Совета Федерации по социальной политике. По его данным, для признания особых заслуг перед государством в следующем году в бюджете фонда учтены расходы на социальные гарантии женщинам, удостоенным звания "Мать-героиня" в размере 337,2 миллиона рублей. "Важно, что с 2026 года фонд принимает на себя полномочия по осуществлению региональной социальной доплаты к пенсии, расходы на которую предусмотрены в 2026 году в сумме 101,6 миллиарда рублей, за счет средств федерального бюджета - 68,9 миллиарда рублей", - добавил Чирков.
В Соцфонде рассказали о расходах на пенсии в 2026 году
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Социальный фонд РФ направит 11,9 триллиона рублей на обеспечение россиян страховыми пенсиями в 2026 году, сообщил председатель Социального фонда России Сергей Чирков.
"Традиционно самое крупное направление расхода бюджета фонда - это пенсионное обеспечение. Расходы на страховые пенсии в 2026 году запланированы в объеме 11,9 триллиона рублей", - сказал Чирков
на заседании комиссии Совета Федерации
по социальной политике.
По его данным, для признания особых заслуг перед государством в следующем году в бюджете фонда учтены расходы на социальные гарантии женщинам, удостоенным звания "Мать-героиня" в размере 337,2 миллиона рублей.
"Важно, что с 2026 года фонд принимает на себя полномочия по осуществлению региональной социальной доплаты к пенсии, расходы на которую предусмотрены в 2026 году в сумме 101,6 миллиарда рублей, за счет средств федерального бюджета - 68,9 миллиарда рублей", - добавил Чирков.
Названы сроки индексации страховых пенсий в России