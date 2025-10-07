Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Президент Туркмении поздравил Путина с днем рождения
АШХАБАД, 7 окт – ПРАЙМ. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения и отметил огромный вклад российского лидера в развитие стратегических отношений стран. "Президент Сердар Бердымухамедов направил сердечные поздравления и наилучшие пожелания президенту Российской Федерации Владимиру Путину по случаю дня рождения. Высоко оценивая нынешний уровень всестороннего сотрудничества Туркменистана с Российской Федерацией, глава государства подчеркнул личное внимание и огромный вклад российского лидера в развитие стратегических и дружественных отношений двух стран", – говорится в поздравлении, опубликованном в официальной газете "Нейтральный Туркменистан". Бердымухамедов подчеркнул, что Туркмения и РФ намерены и в дальнейшем расширять "прошедшие испытания временем" политические, торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи между странами. Он пожелал Путину, отмечающему 7 октября свое 73-летие, крепкого здоровья, счастья и успехов в дея­тельности, а дружественному народу России – благополучия и процветания.
АШХАБАД, 7 окт – ПРАЙМ. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения и отметил огромный вклад российского лидера в развитие стратегических отношений стран.
"Президент Сердар Бердымухамедов направил сердечные поздравления и наилучшие пожелания президенту Российской Федерации Владимиру Путину по случаю дня рождения. Высоко оценивая нынешний уровень всестороннего сотрудничества Туркменистана с Российской Федерацией, глава государства подчеркнул личное внимание и огромный вклад российского лидера в развитие стратегических и дружественных отношений двух стран", – говорится в поздравлении, опубликованном в официальной газете "Нейтральный Туркменистан".
Бердымухамедов подчеркнул, что Туркмения и РФ намерены и в дальнейшем расширять "прошедшие испытания временем" политические, торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи между странами.
Он пожелал Путину, отмечающему 7 октября свое 73-летие, крепкого здоровья, счастья и успехов в дея­тельности, а дружественному народу России – благополучия и процветания.
 
