https://1prime.ru/20251007/prezident-863231684.html

Президент Туркмении поздравил Путина с днем рождения

Президент Туркмении поздравил Путина с днем рождения - 07.10.2025, ПРАЙМ

Президент Туркмении поздравил Путина с днем рождения

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения и отметил огромный вклад российского лидера в развитие... | 07.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-07T06:40+0300

2025-10-07T06:40+0300

2025-10-07T06:40+0300

экономика

россия

мировая экономика

туркмения

рф

сердар бердымухамедов

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863231684.jpg?1759808420

АШХАБАД, 7 окт – ПРАЙМ. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения и отметил огромный вклад российского лидера в развитие стратегических отношений стран. "Президент Сердар Бердымухамедов направил сердечные поздравления и наилучшие пожелания президенту Российской Федерации Владимиру Путину по случаю дня рождения. Высоко оценивая нынешний уровень всестороннего сотрудничества Туркменистана с Российской Федерацией, глава государства подчеркнул личное внимание и огромный вклад российского лидера в развитие стратегических и дружественных отношений двух стран", – говорится в поздравлении, опубликованном в официальной газете "Нейтральный Туркменистан". Бердымухамедов подчеркнул, что Туркмения и РФ намерены и в дальнейшем расширять "прошедшие испытания временем" политические, торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи между странами. Он пожелал Путину, отмечающему 7 октября свое 73-летие, крепкого здоровья, счастья и успехов в дея­тельности, а дружественному народу России – благополучия и процветания.

туркмения

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, туркмения, рф, сердар бердымухамедов, владимир путин