https://1prime.ru/20251007/printsip-863236520.html
Минтруд рассказал о новом принципе для поддержки безработных
Минтруд рассказал о новом принципе для поддержки безработных - 07.10.2025, ПРАЙМ
Минтруд рассказал о новом принципе для поддержки безработных
Для поддержки безработных россиян будет введен подход "двух ключей", рассказал глава Министерства труда Антон Котяков в интервью РБК. | 07.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-07T10:21+0300
2025-10-07T10:21+0300
2025-10-07T10:21+0300
общество
рф
антон котяков
мсп
https://cdnn.1prime.ru/img/83761/21/837612103_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_151c918c6888f47e4decd931d36b64c4.jpg
МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Для поддержки безработных россиян будет введен подход "двух ключей", рассказал глава Министерства труда Антон Котяков в интервью РБК."Мы четко говорим: государство готово помочь в трудной ситуации, но и самостоятельно тоже нужно прикладывать усилия. Это своего рода "принцип двух ключей", когда государство помогает, но и граждане прикладывают усилия к улучшению своей финансовой ситуации, если нет объективных причин, которые не позволяют это сделать", — отметил он.По мнению Котякова, такой подход — наиболее действенный в борьбе с проблемой бедностьи.В августе кандидат экономических наук и доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин в интервью "Газете.ru" напомнил, что россияне имеют возможность получить до 350 тысяч рублей, заключив с государством социальный контракт.Социальный контракт — это соглашение между органами социальной защиты и гражданами России, чей уровень дохода ниже установленного прожиточного минимума. Программа государственной поддержки направлена на улучшение условий жизни малообеспеченных граждан. Основные её цели включают поиск работы, повышение квалификации, открытие собственного дела или подсобного хозяйства.С начала года почти 104 тысячи человек прошли тестирование на цифровой платформе МСП.РФ, чтобы получить социальный контракт для открытия бизнеса.
https://1prime.ru/20251006/matvienko-863208419.html
https://1prime.ru/20251001/rosstat-863047968.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83761/21/837612103_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_56082fbe2edf0a3da6e9b8a68bdeb933.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , рф, антон котяков, мсп
Общество , РФ, Антон Котяков, МСП
Минтруд рассказал о новом принципе для поддержки безработных
Котяков предложил принцип "двух ключей" для поддержки безработных россиян
МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ.
Для поддержки безработных россиян будет введен подход "двух ключей", рассказал глава Министерства труда Антон Котяков в интервью
РБК.
"Мы четко говорим: государство готово помочь в трудной ситуации, но и самостоятельно тоже нужно прикладывать усилия. Это своего рода "принцип двух ключей", когда государство помогает, но и граждане прикладывают усилия к улучшению своей финансовой ситуации, если нет объективных причин, которые не позволяют это сделать", — отметил он.
Матвиенко прокомментировала идею о взносах за ОМС для неработающих
По мнению Котякова, такой подход — наиболее действенный в борьбе с проблемой бедностьи.
В августе кандидат экономических наук и доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин в интервью "Газете.ru" напомнил, что россияне имеют возможность получить до 350 тысяч рублей, заключив с государством социальный контракт.
Социальный контракт — это соглашение между органами социальной защиты и гражданами России, чей уровень дохода ниже установленного прожиточного минимума. Программа государственной поддержки направлена на улучшение условий жизни малообеспеченных граждан. Основные её цели включают поиск работы, повышение квалификации, открытие собственного дела или подсобного хозяйства.
С начала года почти 104 тысячи человек прошли тестирование на цифровой платформе МСП.РФ, чтобы получить социальный контракт для открытия бизнеса.
Безработица в России обновила исторический минимум