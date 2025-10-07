Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минтруд рассказал о новом принципе для поддержки безработных - 07.10.2025
Минтруд рассказал о новом принципе для поддержки безработных
Минтруд рассказал о новом принципе для поддержки безработных - 07.10.2025, ПРАЙМ
Минтруд рассказал о новом принципе для поддержки безработных
Для поддержки безработных россиян будет введен подход "двух ключей", рассказал глава Министерства труда Антон Котяков в интервью РБК. | 07.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-07T10:21+0300
2025-10-07T10:21+0300
общество
рф
антон котяков
мсп
https://cdnn.1prime.ru/img/83761/21/837612103_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_151c918c6888f47e4decd931d36b64c4.jpg
МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Для поддержки безработных россиян будет введен подход "двух ключей", рассказал глава Министерства труда Антон Котяков в интервью РБК."Мы четко говорим: государство готово помочь в трудной ситуации, но и самостоятельно тоже нужно прикладывать усилия. Это своего рода "принцип двух ключей", когда государство помогает, но и граждане прикладывают усилия к улучшению своей финансовой ситуации, если нет объективных причин, которые не позволяют это сделать", — отметил он.По мнению Котякова, такой подход — наиболее действенный в борьбе с проблемой бедностьи.В августе кандидат экономических наук и доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин в интервью "Газете.ru" напомнил, что россияне имеют возможность получить до 350 тысяч рублей, заключив с государством социальный контракт.Социальный контракт — это соглашение между органами социальной защиты и гражданами России, чей уровень дохода ниже установленного прожиточного минимума. Программа государственной поддержки направлена на улучшение условий жизни малообеспеченных граждан. Основные её цели включают поиск работы, повышение квалификации, открытие собственного дела или подсобного хозяйства.С начала года почти 104 тысячи человек прошли тестирование на цифровой платформе МСП.РФ, чтобы получить социальный контракт для открытия бизнеса.
рф
общество , рф, антон котяков, мсп
Общество , РФ, Антон Котяков, МСП
10:21 07.10.2025
 
Минтруд рассказал о новом принципе для поддержки безработных

Котяков предложил принцип "двух ключей" для поддержки безработных россиян

© РИА Новости . Максим Блинов
Минтруд России - ПРАЙМ, 1920, 07.10.2025
Минтруд России. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Для поддержки безработных россиян будет введен подход "двух ключей", рассказал глава Министерства труда Антон Котяков в интервью РБК.
"Мы четко говорим: государство готово помочь в трудной ситуации, но и самостоятельно тоже нужно прикладывать усилия. Это своего рода "принцип двух ключей", когда государство помогает, но и граждане прикладывают усилия к улучшению своей финансовой ситуации, если нет объективных причин, которые не позволяют это сделать", — отметил он.
Валентина Матвиенко - ПРАЙМ, 1920, 06.10.2025
Матвиенко прокомментировала идею о взносах за ОМС для неработающих
Вчера, 14:34
По мнению Котякова, такой подход наиболее действенный в борьбе с проблемой бедностьи.
В августе кандидат экономических наук и доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин в интервью "Газете.ru" напомнил, что россияне имеют возможность получить до 350 тысяч рублей, заключив с государством социальный контракт.
Социальный контракт — это соглашение между органами социальной защиты и гражданами России, чей уровень дохода ниже установленного прожиточного минимума. Программа государственной поддержки направлена на улучшение условий жизни малообеспеченных граждан. Основные её цели включают поиск работы, повышение квалификации, открытие собственного дела или подсобного хозяйства.
С начала года почти 104 тысячи человек прошли тестирование на цифровой платформе МСП.РФ, чтобы получить социальный контракт для открытия бизнеса.
Трудовая книжка - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2025
Безработица в России обновила исторический минимум
1 октября, 19:22
 
ОбществоРФАнтон КотяковМСП
 
 
Заголовок открываемого материала