Минтруд рассказал о новом принципе для поддержки безработных

Минтруд рассказал о новом принципе для поддержки безработных

Для поддержки безработных россиян будет введен подход "двух ключей", рассказал глава Министерства труда Антон Котяков в интервью РБК. | 07.10.2025

2025-10-07T10:21+0300

общество

рф

антон котяков

мсп

МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Для поддержки безработных россиян будет введен подход "двух ключей", рассказал глава Министерства труда Антон Котяков в интервью РБК."Мы четко говорим: государство готово помочь в трудной ситуации, но и самостоятельно тоже нужно прикладывать усилия. Это своего рода "принцип двух ключей", когда государство помогает, но и граждане прикладывают усилия к улучшению своей финансовой ситуации, если нет объективных причин, которые не позволяют это сделать", — отметил он.По мнению Котякова, такой подход — наиболее действенный в борьбе с проблемой бедностьи.В августе кандидат экономических наук и доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин в интервью "Газете.ru" напомнил, что россияне имеют возможность получить до 350 тысяч рублей, заключив с государством социальный контракт.Социальный контракт — это соглашение между органами социальной защиты и гражданами России, чей уровень дохода ниже установленного прожиточного минимума. Программа государственной поддержки направлена на улучшение условий жизни малообеспеченных граждан. Основные её цели включают поиск работы, повышение квалификации, открытие собственного дела или подсобного хозяйства.С начала года почти 104 тысячи человек прошли тестирование на цифровой платформе МСП.РФ, чтобы получить социальный контракт для открытия бизнеса.

рф

2025

