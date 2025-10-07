Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ГД одобрила проект о приоритетном праве на жилье детей погибших бойцов - 07.10.2025, ПРАЙМ
ГД одобрила проект о приоритетном праве на жилье детей погибших бойцов
ГД одобрила проект о приоритетном праве на жилье детей погибших бойцов - 07.10.2025, ПРАЙМ
ГД одобрила проект о приоритетном праве на жилье детей погибших бойцов
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается предоставить детям, чьи родители погибли, выполняя боевые задачи в... | 07.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-07T14:22+0300
2025-10-07T14:22+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861308501_0:18:3581:2032_1920x0_80_0_0_52332c6963fa077fb48852cc7943cecf.jpg
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается предоставить детям, чьи родители погибли, выполняя боевые задачи в граничащих с зоной проведения СВО регионах, приоритетное право на получение жилья. Авторами инициативы выступили депутаты Госдумы от фракции КПРФ Нина Останина, Евгений Бессонов, Михаил Матвеев и Алексей Корниенко. Ранее правительство РФ поддержало данный законопроект. Законопроектом устанавливается, что преимущественное право на обеспечение жильем или на предоставление выплаты на приобретение благоустроенного жилого помещения имеют лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые принимали участие в СВО или выполняли задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ, в ходе вооруженной провокации на госгранице России и регионах РФ, прилегающих к районам проведения СВО. В тексте законопроекта отмечалось, что на сегодняшний день данным правом обладают дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, принимавших участие в СВО на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Как подчеркивали авторы инициативы, предлагаемое нововведение обеспечит наиболее полную реализацию прав лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, защищавших границу России.
14:22 07.10.2025
 
ГД одобрила проект о приоритетном праве на жилье детей погибших бойцов

ГД приняла в I чтении проект о приоритетном праве на жилье детей погибших бойцов

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - ПРАЙМ, 1920, 07.10.2025
Здание Государственной думы России. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается предоставить детям, чьи родители погибли, выполняя боевые задачи в граничащих с зоной проведения СВО регионах, приоритетное право на получение жилья.
Авторами инициативы выступили депутаты Госдумы от фракции КПРФ Нина Останина, Евгений Бессонов, Михаил Матвеев и Алексей Корниенко. Ранее правительство РФ поддержало данный законопроект.
Законопроектом устанавливается, что преимущественное право на обеспечение жильем или на предоставление выплаты на приобретение благоустроенного жилого помещения имеют лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые принимали участие в СВО или выполняли задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ, в ходе вооруженной провокации на госгранице России и регионах РФ, прилегающих к районам проведения СВО.
В тексте законопроекта отмечалось, что на сегодняшний день данным правом обладают дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, принимавших участие в СВО на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Как подчеркивали авторы инициативы, предлагаемое нововведение обеспечит наиболее полную реализацию прав лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, защищавших границу России.
Первое пленарное заседание весенней сессии Совета Федерации РФ - ПРАЙМ, 1920, 04.10.2025
Собственников квартир будут заранее извещать о признании жилья пустующим
4 октября, 16:28
 
