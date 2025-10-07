https://1prime.ru/20251007/proekt-863245790.html

ГД одобрила проект о приоритетном праве на жилье детей погибших бойцов

МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается предоставить детям, чьи родители погибли, выполняя боевые задачи в граничащих с зоной проведения СВО регионах, приоритетное право на получение жилья. Авторами инициативы выступили депутаты Госдумы от фракции КПРФ Нина Останина, Евгений Бессонов, Михаил Матвеев и Алексей Корниенко. Ранее правительство РФ поддержало данный законопроект. Законопроектом устанавливается, что преимущественное право на обеспечение жильем или на предоставление выплаты на приобретение благоустроенного жилого помещения имеют лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые принимали участие в СВО или выполняли задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ, в ходе вооруженной провокации на госгранице России и регионах РФ, прилегающих к районам проведения СВО. В тексте законопроекта отмечалось, что на сегодняшний день данным правом обладают дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, принимавших участие в СВО на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Как подчеркивали авторы инициативы, предлагаемое нововведение обеспечит наиболее полную реализацию прав лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, защищавших границу России.

