ГД одобрила проект о приоритетном праве на жилье детей погибших бойцов

МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается предоставить детям, чьи родители погибли, выполняя боевые задачи в граничащих с зоной проведения СВО регионах, приоритетное право на получение жилья. Авторами инициативы выступили депутаты Госдумы от фракции КПРФ Нина Останина, Евгений Бессонов, Михаил Матвеев и Алексей Корниенко. Ранее правительство РФ поддержало данный законопроект. Законопроектом устанавливается, что преимущественное право на обеспечение жильем или на предоставление выплаты на приобретение благоустроенного жилого помещения имеют лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые принимали участие в СВО или выполняли задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ, в ходе вооруженной провокации на госгранице России и регионах РФ, прилегающих к районам проведения СВО. В тексте законопроекта отмечалось, что на сегодняшний день данным правом обладают дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, принимавших участие в СВО на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Как подчеркивали авторы инициативы, предлагаемое нововведение обеспечит наиболее полную реализацию прав лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, защищавших границу России.
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается предоставить детям, чьи родители погибли, выполняя боевые задачи в граничащих с зоной проведения СВО регионах, приоритетное право на получение жилья.
Авторами инициативы выступили депутаты Госдумы
от фракции КПРФ
Нина Останина, Евгений Бессонов, Михаил Матвеев и Алексей Корниенко. Ранее правительство РФ
поддержало данный законопроект.
Законопроектом устанавливается, что преимущественное право на обеспечение жильем или на предоставление выплаты на приобретение благоустроенного жилого помещения имеют лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые принимали участие в СВО или выполняли задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ, в ходе вооруженной провокации на госгранице России и регионах РФ, прилегающих к районам проведения СВО.
В тексте законопроекта отмечалось, что на сегодняшний день данным правом обладают дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, принимавших участие в СВО на территориях Украины
, ДНР, ЛНР
, Запорожской и Херсонской областей
.
Как подчеркивали авторы инициативы, предлагаемое нововведение обеспечит наиболее полную реализацию прав лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, защищавших границу России.
