Транспорт предложили сделать бесплатным для беременных

2025-10-07

МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. В Госдуму внесен законопроект о предоставлении беременным женщинам права на бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами законопроекта выступили депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым. Инициативой предлагается внести изменения в статью 20 федерального закона "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ (Льготы на проезд при осуществлении регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам). "Предлагается предоставить беременным женщинам право на бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. В документе уточняется, что в отдельных регионах России предусмотрены льготы на бесплатный проезд в общественном транспорте для ряда уязвимых категорий граждан, однако ни в одном из регионов право на бесплатный проезд для беременных женщин не установлено, это создает социальную несправедливость, поскольку беременные женщины, являясь уязвимой категорией граждан, не получают достаточной поддержки в плане транспортной доступности. "Согласно распоряжению правительства РФ №4356-р "Об утверждении Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2023-2030 годы", одним из ключевых направлений деятельности федеральных органов исполнительной власти по решению задач в области улучшения положения женщин является обеспечение медико-социальной поддержки беременных женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации, оказание помощи женщинам в ситуации репродуктивного выбора, включая социальное сопровождение, предоставление социально-медицинских, социально-психологических, социально-правовых, социально-бытовых и иных социальных услуг", - следует из пояснительной записки к законопроекту. В документе отмечается, что бесплатный проезд будет предоставляться на основании документа медицинской организации, на учете которой стоит беременная женщина, что позволит избежать возможных злоупотреблений. "Предлагается обязать субъекты РФ ввести бесплатный проезд в общественном транспорте для беременных, что позволит снизить финансовую нагрузку на многодетные и малообеспеченные семьи, а также будет способствовать созданию комфортных условий для роста рождаемости, охраны материнства и детства и укреплению института семьи", - говорится в пояснительной записке.

