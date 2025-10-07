Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Украина получает от Thales антидроновые ракеты, пишет Business Insider - 07.10.2025
Украина получает от Thales антидроновые ракеты, пишет Business Insider
Украина получает от европейской оборонной компании Thales антидроновые ракеты калибра 70 миллиметров, сообщает издание Business Insider. | 07.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Украина получает от европейской оборонной компании Thales антидроновые ракеты калибра 70 миллиметров, сообщает издание Business Insider. Отмечается, что речь идет о ракетах с боеголовкой FZ123, которая наполнена тысячами маленьких стальных шариков. Как напоминает издание, боеголовка была впервые продемонстрирована компанией в 2024 году на выставке в Париже. "Оружие используется на Украине, а спрос Киева превышает производственные возможности фирмы", - говорится в публикации. В бельгийском подразделении компании не уточнили, сколько стоят такие ракеты и сколько единиц оружия уже было поставлено ВСУ. По данным Business Insider, украинские военные пускают эти ракеты с помощью систем залпового огня Vampire и вертолетов Ми-8. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
16:02 07.10.2025 (обновлено: 16:32 07.10.2025)
 
Украина получает от Thales антидроновые ракеты, пишет Business Insider

Business Insider: Украина получает от Thales антидроновые ракеты с боеголовкой FZ123

МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Украина получает от европейской оборонной компании Thales антидроновые ракеты калибра 70 миллиметров, сообщает издание Business Insider.
Отмечается, что речь идет о ракетах с боеголовкой FZ123, которая наполнена тысячами маленьких стальных шариков. Как напоминает издание, боеголовка была впервые продемонстрирована компанией в 2024 году на выставке в Париже.
"Оружие используется на Украине, а спрос Киева превышает производственные возможности фирмы", - говорится в публикации.
В бельгийском подразделении компании не уточнили, сколько стоят такие ракеты и сколько единиц оружия уже было поставлено ВСУ.
По данным Business Insider, украинские военные пускают эти ракеты с помощью систем залпового огня Vampire и вертолетов Ми-8.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
