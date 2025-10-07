https://1prime.ru/20251007/rakety-863251450.html

Украина получает от Thales антидроновые ракеты, пишет Business Insider

Украина получает от Thales антидроновые ракеты, пишет Business Insider - 07.10.2025, ПРАЙМ

Украина получает от Thales антидроновые ракеты, пишет Business Insider

Украина получает от европейской оборонной компании Thales антидроновые ракеты калибра 70 миллиметров, сообщает издание Business Insider. | 07.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-07T16:02+0300

2025-10-07T16:02+0300

2025-10-07T16:32+0300

вооружения

мировая экономика

украина

париж

киев

сергей лавров

thales

всу

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/29/841262966_0:115:2199:1352_1920x0_80_0_0_fdb7c6f9d379973ca8adba463fb5ec14.jpg

МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Украина получает от европейской оборонной компании Thales антидроновые ракеты калибра 70 миллиметров, сообщает издание Business Insider. Отмечается, что речь идет о ракетах с боеголовкой FZ123, которая наполнена тысячами маленьких стальных шариков. Как напоминает издание, боеголовка была впервые продемонстрирована компанией в 2024 году на выставке в Париже. "Оружие используется на Украине, а спрос Киева превышает производственные возможности фирмы", - говорится в публикации. В бельгийском подразделении компании не уточнили, сколько стоят такие ракеты и сколько единиц оружия уже было поставлено ВСУ. По данным Business Insider, украинские военные пускают эти ракеты с помощью систем залпового огня Vampire и вертолетов Ми-8. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20251007/ukraina-863235627.html

украина

париж

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, украина, париж, киев, сергей лавров, thales, всу, нато