https://1prime.ru/20251007/regiony-863231396.html

Названы регионы с быстрым ростом суммы микрозайма на обслуживание авто

Названы регионы с быстрым ростом суммы микрозайма на обслуживание авто - 07.10.2025, ПРАЙМ

Названы регионы с быстрым ростом суммы микрозайма на обслуживание авто

Эксперты назвали пять регионов с наибольшими темпами роста средней суммы микрозайма с целью финансирования трат на содержание автомобиля в январе-сентябре, в их | 07.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-07T05:52+0300

2025-10-07T05:52+0300

2025-10-07T06:44+0300

бизнес

финансы

экономика

челябинская область

москва

приморский край

moneyman

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863231396.jpg?1759808663

МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Эксперты назвали пять регионов с наибольшими темпами роста средней суммы микрозайма с целью финансирования трат на содержание автомобиля в январе-сентябре, в их число вошли Челябинская область, Татарстан, Москва, Приморский край и Омская область, говорится в исследовании онлайн-сервиса Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia), которое есть у РИА Новости. "В топ-5 регионов, где по темпам роста год к году сильнее всего увеличились средние запрашиваемые суммы по таким займам, вошли Челябинская область, Республика Татарстан, Москва, Приморский край и Омская область", - говорится в исследовании, в рамках которого были проанализированы свыше 300 тысяч займов, выданных по всей России в январе-сентябре 2024 года и в аналогичном периоде 2025 года. По данным аналитиков, в Челябинской области показатель вырос на 32,3% - с 13,57 тысячи рублей до 17,95 тысячи рублей. "В Татарстане - на 31,8%, с 14,56 тысячи рублей до 19,19 тысячи рублей. В Москве - на 31,1%, с 17,23 тысячи рублей до 22,58 тысячи рублей. В Приморском крае - на 30,7%, с 14,46 тысячи рублей до 18,9 тысячи рублей. В Омской области - на 30,5%, с 12,76 тысячи рублей до 16,58 тысячи рублей", - сообщается в исследовании. Наименьшая динамика темпа прироста средних запрашиваемых сумм зафиксирована в Красноярском и Краснодарском краях, Самарской, Ростовской областях и Пермском крае, отмечают аналитики. "Так, в Красноярском крае показатель вырос на 16,4%, с 13,46 тысячи рублей до 15,66 тысячи рублей. В Краснодарском крае - на 15,6%, с 14,44 до 16,69 тысячи рублей. В Самарской области - на 14,8%, с 13,23 тысячи рублей до 15,1 тысячи рублей. В Ростовской области - на 14,3%, с 15,25 тысячи рублей до 17,43 тысячи рублей. В Пермском крае - на 13,5%, с 13,72 тысячи рублей до 15,57 тысячи рублей", - говорится в исследовании. "С возрастом автопарка растут периодичность обслуживания и стоимость вложений в автомобиль. При этом цены увеличиваются неравномерно, здесь многое зависит от ситуации в конкретном регионе: конкуренции на рынке СТО, доступности запчастей, доли в автопарке автомобилей европейского производства, содержание которых обходится дороже, и так далее", - прокомментировал гендиректор Moneyman Артем Быков.

челябинская область

москва

приморский край

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, финансы, челябинская область, москва, приморский край, moneyman