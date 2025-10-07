https://1prime.ru/20251007/reysy-863252477.html
"Россия" 10 октября запустит рейсы между Петербургом и Краснодаром
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. "Россия" открывает рейсы между Санкт-Петербургом и Краснодаром с 10 октября, сообщает авиакомпания. "С 10 октября запускаем регулярные рейсы между Санкт-Петербургом и Краснодаром. Продажа билетов открыта", - говорится в сообщении. Уточняется, что полёты будут выполняться по пятницам и воскресеньям на лайнерах Airbus A319 и A320 в двухклассной компоновке салона ("эконом" и "бизнес"): вылет рейса SU6315 из аэропорта "Пулково" в 12.10 (с 26 октября в 12.50), прилёт в Краснодар в 16.50 (с 26 октября 17.30), а обратный рейс SU6316 вылетает в 17.50 (с 26 октября в 18.30), прилёт с Санкт-Петербург в 22.15 (с 26 октября в 23.00). "Россия" входит в группу "Аэрофлот". И отмечается, что рейсы "России" между Северной столицей и столицей Кубани станут дополнительными к ежедневным полётам "Аэрофлота". В итоге из аэропорта "Пулково" пассажирам будут доступны перелёты по более чем 45 направлениям авиакомпаний.
