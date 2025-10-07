https://1prime.ru/20251007/rezerv-863250572.html

Золотые резервы России обновили рекорд

Золотые резервы России обновили рекорд

Золотые резервы России обновили рекорд

Стоимость золотых резервов России по итогам сентября выросла до максимальных за все время 282,2 миллиарда долларов, доля золота в международных активах достигла

2025-10-07T16:31+0300

2025-10-07T16:31+0300

2025-10-07T16:31+0300

экономика

финансы

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/75698/62/756986226_0:156:3005:1846_1920x0_80_0_0_df941b194a515cfb1ef657919c4e3c46.jpg

МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Стоимость золотых резервов России по итогам сентября выросла до максимальных за все время 282,2 миллиарда долларов, доля золота в международных активах достигла почти 40%, следует из данных ЦБ. Ранее в пятницу регулятор сообщил, что международные резервы России на утро 1 октября выросли до 713,3 миллиарда долларов с 689,5 миллиарда на 1 сентября. Вложения России в золото в начале осени увеличились на 10,7%, достигнув рекордных в современной истории 282,2 миллиардов долларов. Последний раз двузначные темпы роста были в 2019 году - в том году в золоте несколько месяцев было ценовое ралли, а по итогу года его стоимость увеличилась на 18%. Доля золота в российских активах в сентябре увеличилась до 39,6% с 37% месяцем ранее. Это максимальный показатель с октября 1999 года, когда удельный вес этого драгметалла составлял 39,7%, хотя его стоимость тогда была всего 4,7 миллиарда долларов. Максимальная доля золота наблюдалась на 1 января 1993 года - на уровне 56,9%, а минимальная - в июне 2007 года, лишь 2,1%.

