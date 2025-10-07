Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Золотые резервы Китая в сентябре выросли до 2099,56 тонны - 07.10.2025
Золотые резервы Китая в сентябре выросли до 2099,56 тонны
2025-10-07T06:46+0300
2025-10-07T06:46+0300
экономика
финансы
мировая экономика
китай
ПЕКИН, 7 окт - ПРАЙМ. Золотые резервы Китая в сентябре увеличились до 74,06 миллиона унций (приблизительно 2099,56 тонны), показатель растет 11 месяцев подряд, свидетельствуют данные Народного банка Китая (ЦБ). "Золотые резервы Китая на конец сентября составили 74,06 миллиона унций (приблизительно 2099,56 тонны), что на 40 тысяч унций (около 1,13 тонны) больше по сравнению с показателем предыдущего месяца", - приводит агентство Цайлянь данные китайского ЦБ. Народный банк отмечает, что наращивает золотые резервы уже 11 месяцев подряд.
финансы, мировая экономика, китай
Экономика, Финансы, Мировая экономика, КИТАЙ
06:46 07.10.2025
 
ПЕКИН, 7 окт - ПРАЙМ. Золотые резервы Китая в сентябре увеличились до 74,06 миллиона унций (приблизительно 2099,56 тонны), показатель растет 11 месяцев подряд, свидетельствуют данные Народного банка Китая (ЦБ).
"Золотые резервы Китая на конец сентября составили 74,06 миллиона унций (приблизительно 2099,56 тонны), что на 40 тысяч унций (около 1,13 тонны) больше по сравнению с показателем предыдущего месяца", - приводит агентство Цайлянь данные китайского ЦБ.
Народный банк отмечает, что наращивает золотые резервы уже 11 месяцев подряд.
 
ЭкономикаФинансыМировая экономикаКИТАЙ
 
 
