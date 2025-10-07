https://1prime.ru/20251007/rezervy-863231794.html

Золотые резервы Китая в сентябре выросли до 2099,56 тонны

ПЕКИН, 7 окт - ПРАЙМ. Золотые резервы Китая в сентябре увеличились до 74,06 миллиона унций (приблизительно 2099,56 тонны), показатель растет 11 месяцев подряд, свидетельствуют данные Народного банка Китая (ЦБ). "Золотые резервы Китая на конец сентября составили 74,06 миллиона унций (приблизительно 2099,56 тонны), что на 40 тысяч унций (около 1,13 тонны) больше по сравнению с показателем предыдущего месяца", - приводит агентство Цайлянь данные китайского ЦБ. Народный банк отмечает, что наращивает золотые резервы уже 11 месяцев подряд.

