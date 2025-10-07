https://1prime.ru/20251007/rezervy-863250417.html

Международные резервы России держатся на историческом максимуме

2025-10-07T16:28+0300

экономика

МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Международные резервы РФ держатся на историческом максимуме, составив на начало дня 1 октября 2025 года 713,301 миллиарда долларов против 689,458 миллиарда долларов на 1 сентября, сообщил Банк России. На этот рекордный уровень показатель вышел чуть раньше. Согласно раскрытым ЦБ еженедельным данным, по состоянию на конец дня 26 сентября 2025 года международные резервы РФ составили 713,3 миллиарда долларов. За сентябрь резервы выросли на 23,843 миллиарда долларов, или на 3,46%.

