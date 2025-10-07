Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Международные резервы России держатся на историческом максимуме - 07.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Международные резервы РФ держатся на историческом максимуме, составив на начало дня 1 октября 2025 года 713,301 миллиарда долларов против 689,458 миллиарда долларов на 1 сентября, сообщил Банк России. На этот рекордный уровень показатель вышел чуть раньше. Согласно раскрытым ЦБ еженедельным данным, по состоянию на конец дня 26 сентября 2025 года международные резервы РФ составили 713,3 миллиарда долларов. За сентябрь резервы выросли на 23,843 миллиарда долларов, или на 3,46%.
16:28 07.10.2025
 
Международные резервы России держатся на историческом максимуме

Международные резервы РФ в начале октября составили 713,301 миллиарда долларов

© РИА Новости . Павел Лисицын
Рубли - ПРАЙМ, 1920, 07.10.2025
Рубли. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
На этот рекордный уровень показатель вышел чуть раньше. Согласно раскрытым ЦБ еженедельным данным, по состоянию на конец дня 26 сентября 2025 года международные резервы РФ составили 713,3 миллиарда долларов.
За сентябрь резервы выросли на 23,843 миллиарда долларов, или на 3,46%.
Решетников рассказал о влиянии высоких ставок на рост экономики
Вчера, 09:46
 
