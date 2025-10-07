Росавиация проверит 50 региональных авиакомпаний

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20251007/rosaviatsiya-863242313.html
бизнес
россия
рф
росавиация
ространснадзор
совет федерации
бизнес, россия, рф, росавиация, ространснадзор, совет федерации
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Росавиация, Ространснадзор, Совет Федерации
12:54 07.10.2025
 
© РИА Новости . Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
© РИА Новости . Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Росавиация и Ространснадзор подготовили проект поручений кабмина о проверке 50 региональных авиакомпаний, сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров на заседании в Совете Федерации.
"Ространснадзором совместно с Федеральным агентством воздушного транспорта при поддержке министерства транспорта… подготовлен проект поручения правительства РФ, проведения… контрольных мероприятиях… по отношению 51 региональной авиакомпании, в рамках которой будет обеспечена оценка всех наиболее значимых с точки зрения безопасности полетов в направлении деятельности эксплуатантов, в том числе поддержание летной годности воздушных судов", - заявил Ядров.
Самолеты авиакомпании Победа в аэропорту Шереметьево - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2025
Росавиация распределила новые субсидии временно закрытым аэропортам
23 сентября, 11:29
 
