Росавиация проверит 50 региональных авиакомпаний
Росавиация проверит 50 региональных авиакомпаний
2025-10-07T12:54+0300
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Росавиация и Ространснадзор подготовили проект поручений кабмина о проверке 50 региональных авиакомпаний, сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров на заседании в Совете Федерации. "Ространснадзором совместно с Федеральным агентством воздушного транспорта при поддержке министерства транспорта… подготовлен проект поручения правительства РФ, проведения… контрольных мероприятиях… по отношению 51 региональной авиакомпании, в рамках которой будет обеспечена оценка всех наиболее значимых с точки зрения безопасности полетов в направлении деятельности эксплуатантов, в том числе поддержание летной годности воздушных судов", - заявил Ядров.
