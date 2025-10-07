https://1prime.ru/20251007/rosaviatsiya-863242313.html

Росавиация проверит 50 региональных авиакомпаний

Росавиация проверит 50 региональных авиакомпаний - 07.10.2025

Росавиация проверит 50 региональных авиакомпаний

Росавиация и Ространснадзор подготовили проект поручений кабмина о проверке 50 региональных авиакомпаний, сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров на заседании в... | 07.10.2025

2025-10-07T12:54+0300

2025-10-07T12:54+0300

2025-10-07T12:54+0300

бизнес

россия

рф

росавиация

ространснадзор

совет федерации

МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Росавиация и Ространснадзор подготовили проект поручений кабмина о проверке 50 региональных авиакомпаний, сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров на заседании в Совете Федерации. "Ространснадзором совместно с Федеральным агентством воздушного транспорта при поддержке министерства транспорта… подготовлен проект поручения правительства РФ, проведения… контрольных мероприятиях… по отношению 51 региональной авиакомпании, в рамках которой будет обеспечена оценка всех наиболее значимых с точки зрения безопасности полетов в направлении деятельности эксплуатантов, в том числе поддержание летной годности воздушных судов", - заявил Ядров.

рф

