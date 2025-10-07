Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Росавиация поделилась пессимистичным прогнозом до 2030 года - 07.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251007/rosaviatsiya-863247608.html
Росавиация поделилась пессимистичным прогнозом до 2030 года
Росавиация поделилась пессимистичным прогнозом до 2030 года - 07.10.2025, ПРАЙМ
Росавиация поделилась пессимистичным прогнозом до 2030 года
Росавиация по пессимистичному прогнозу ожидает выбытие 339 самолетов и 200 вертолетов до 2030 года из парка российских авиакомпаний, сообщил глава ведомства... | 07.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-07T15:15+0300
2025-10-07T15:15+0300
бизнес
росавиация
совет федерации
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0b/860574790_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_77115be5fc25d1389967f3b3d441788c.jpg
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Росавиация по пессимистичному прогнозу ожидает выбытие 339 самолетов и 200 вертолетов до 2030 года из парка российских авиакомпаний, сообщил глава ведомства Дмитрий Ядров на совещании в Совете Федерации. "По пессимистичному прогнозу, до 2030 года мы совместно с авиакомпанией насчитываем выбытие порядка 339 самолетов. Это 230 отечественных воздушных судов, в том числе и воздушных судов, которым 40, 50, 60 лет и 109 иностранных. Помимо этого, планируем выбытие 200 вертолетов", - сообщил Ядров. Он уточил, что на 6 октября в парке 76 российских авиакомпаний, выполняющих 99% полетов, находится 1135 воздушных судов. Летают из них 1088 бортов, 47 на данный момент не эксплуатируются.
https://1prime.ru/20251007/rosaviatsiya-863242313.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0b/860574790_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_7ee695718df44b82277a008e5979d01b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, росавиация, совет федерации
Бизнес, Росавиация, Совет Федерации
15:15 07.10.2025
 
Росавиация поделилась пессимистичным прогнозом до 2030 года

Росавиация по пессимистичному прогнозу ждет выбытия 339 самолетов до 2030 года

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкСамолет в небе
Самолет в небе - ПРАЙМ, 1920, 07.10.2025
Самолет в небе. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Росавиация по пессимистичному прогнозу ожидает выбытие 339 самолетов и 200 вертолетов до 2030 года из парка российских авиакомпаний, сообщил глава ведомства Дмитрий Ядров на совещании в Совете Федерации.
"По пессимистичному прогнозу, до 2030 года мы совместно с авиакомпанией насчитываем выбытие порядка 339 самолетов. Это 230 отечественных воздушных судов, в том числе и воздушных судов, которым 40, 50, 60 лет и 109 иностранных. Помимо этого, планируем выбытие 200 вертолетов", - сообщил Ядров.
Он уточил, что на 6 октября в парке 76 российских авиакомпаний, выполняющих 99% полетов, находится 1135 воздушных судов. Летают из них 1088 бортов, 47 на данный момент не эксплуатируются.
Пассажирский самолет в небе - ПРАЙМ, 1920, 07.10.2025
Росавиация проверит 50 региональных авиакомпаний
12:54
 
БизнесРосавиацияСовет Федерации
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала