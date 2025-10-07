https://1prime.ru/20251007/rosaviatsiya-863247608.html

Росавиация поделилась пессимистичным прогнозом до 2030 года

07.10.2025

Росавиация поделилась пессимистичным прогнозом до 2030 года - 07.10.2025, ПРАЙМ

Росавиация поделилась пессимистичным прогнозом до 2030 года

Росавиация по пессимистичному прогнозу ожидает выбытие 339 самолетов и 200 вертолетов до 2030 года из парка российских авиакомпаний, сообщил глава ведомства... | 07.10.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Росавиация по пессимистичному прогнозу ожидает выбытие 339 самолетов и 200 вертолетов до 2030 года из парка российских авиакомпаний, сообщил глава ведомства Дмитрий Ядров на совещании в Совете Федерации. "По пессимистичному прогнозу, до 2030 года мы совместно с авиакомпанией насчитываем выбытие порядка 339 самолетов. Это 230 отечественных воздушных судов, в том числе и воздушных судов, которым 40, 50, 60 лет и 109 иностранных. Помимо этого, планируем выбытие 200 вертолетов", - сообщил Ядров. Он уточил, что на 6 октября в парке 76 российских авиакомпаний, выполняющих 99% полетов, находится 1135 воздушных судов. Летают из них 1088 бортов, 47 на данный момент не эксплуатируются.

