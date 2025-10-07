Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Концентрация кредитных рисков в банках из топ-10 по величине активов в РФ достигла рекордных значений, что является одним из ключевых вызовов для ряда крупных банков, сообщает рейтинговое агентство "Эксперт РА". "Концентрация кредитных рисков в банках из топ-10 по величине активов достигла рекордных значений, несмотря на заметное увеличение капитала, что является одним из ключевых вызовов для ряда крупных банков", - сообщается в обзоре агентства "Итоги банковского сектора за первое полугодие 2025 года: Пит-стоп". По оценкам "Эксперт РА", буфер банковского сектора на 1 июля 2025 года составил 9 триллионов рублей, или 6% взвешенных с учетом риска активов против 4,7% на начало 2022‑го и 4,9% на начало 2025‑го, причем за первое полугодие 2025‑го не менее 40% прироста буфера обеспечено за счет Сбербанка. Тем не менее проблемой остается неравномерное распределение капитала и рисков по банковской системе, отмечает агентство. "Риск концентрации уже не первый год остается одним из ключевых вызовов для банковского сектора. Несмотря на то что Банк России продолжает предпринимать меры, направленные на снижение данного риска, в банках из топ-10 по величине активов по итогам 1‑го полугодия 2025 года норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7) достиг рекордных 316% (+65 п. п. с конца 2024‑го), в то время как в прочих банках наблюдалось снижение", - отмечается в обзоре.
00:20 07.10.2025
 
В России концентрация кредитных рисков достигла рекордных значений

Заголовок открываемого материала