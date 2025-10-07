https://1prime.ru/20251007/rossiya-863253994.html
Для российских транспортных вузов построят учебное судно, сообщил Минтранс
Для российских транспортных вузов построят учебное судно, сообщил Минтранс - 07.10.2025, ПРАЙМ
Для российских транспортных вузов построят учебное судно, сообщил Минтранс
Одно учебное судно и 38 тренажеров будет построено до 2030 года для российских транспортных вузов, сообщает Минтранс РФ. | 07.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-07T18:15+0300
2025-10-07T18:15+0300
2025-10-07T18:15+0300
бизнес
технологии
россия
арктика
рф
европа
росатом
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/33/841453322_0:91:3318:1957_1920x0_80_0_0_385e06503c62a6ba677a33e134d160b7.jpg
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Одно учебное судно и 38 тренажеров будет построено до 2030 года для российских транспортных вузов, сообщает Минтранс РФ. "В планах - открытие на базе Макаровки инженерной школы "Академия "Арктика", а также создание научно-экспертного центра по арктическим технологиям. До 2030 года для транспортных вузов будет построено 1 учебное судно, поставлено 38 тренажеров", - говорится в сообщении министерства. Уточняется, что о транспортном обеспечении стратегических приоритетов России в Арктике рассказал замминистра транспорта Константин Пашков на пленарной сессии форума "RAO/CIS Offshore". По данным министерства, развитие Большого Северного морского пути входит в нацпроект "Эффективная транспортная система". "Президент поставил задачу трансформировать СМП в глобальный Трансарктический транспортный коридор - комплексную систему морских, железнодорожных и автомобильных маршрутов, соединяющих Европу и Дальний Восток. Нам предстоит не только прокладывать надежные и безопасные морские маршруты в Арктике и выходить на круглогодичную работу Трансарктического коридора. Впереди большая работа и "на берегу". Эти вопросы уже находятся в повестке Минтранса России", - приводятся в сообщении слова Пашкова. Как отмечают в Минтрансе, сегодня в распоряжении России 43 ледокола, включая восемь атомоходов, 12 аварийно-спасательных судов. К 2030 году будет построено еще 14. Также строятся девять танкеров ледового класса, развивается космический комплекс системы обеспечения связи и дистанционного зондирования ледовой обстановки. Параллельно модернизируется портовая инфраструктура. "Отдельное внимание уделяется подготовке кадров для Арктики. Ведущие транспортные вузы страны - РУТ (МИИТ), ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова и МГУ имени адмирала Г.И. Невельского - реализуют опережающие образовательные программы. В их смысловом наполнении и развитии материальной базы вузов участвует "Росатом", - заключили в министерстве.
https://1prime.ru/20250919/rossiya-862486312.html
арктика
рф
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/33/841453322_295:0:3024:2047_1920x0_80_0_0_2ad5a69cc6acb83a9b0284acfe0df5fe.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, технологии, россия, арктика, рф, европа, росатом, общество
Бизнес, Технологии, РОССИЯ, АРКТИКА, РФ, ЕВРОПА, Росатом, Общество
Для российских транспортных вузов построят учебное судно, сообщил Минтранс
Минтранс: в России построят учебное судно и 38 тренажеров для транспортных вузов
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Одно учебное судно и 38 тренажеров будет построено до 2030 года для российских транспортных вузов, сообщает Минтранс РФ.
"В планах - открытие на базе Макаровки инженерной школы "Академия "Арктика", а также создание научно-экспертного центра по арктическим технологиям. До 2030 года для транспортных вузов будет построено 1 учебное судно, поставлено 38 тренажеров", - говорится в сообщении министерства.
Уточняется, что о транспортном обеспечении стратегических приоритетов России в Арктике
рассказал замминистра транспорта Константин Пашков на пленарной сессии форума "RAO/CIS Offshore".
По данным министерства, развитие Большого Северного морского пути входит в нацпроект "Эффективная транспортная система".
"Президент поставил задачу трансформировать СМП в глобальный Трансарктический транспортный коридор - комплексную систему морских, железнодорожных и автомобильных маршрутов, соединяющих Европу
и Дальний Восток
. Нам предстоит не только прокладывать надежные и безопасные морские маршруты в Арктике и выходить на круглогодичную работу Трансарктического коридора. Впереди большая работа и "на берегу". Эти вопросы уже находятся в повестке Минтранса России", - приводятся в сообщении слова Пашкова.
Как отмечают в Минтрансе, сегодня в распоряжении России 43 ледокола, включая восемь атомоходов, 12 аварийно-спасательных судов. К 2030 году будет построено еще 14. Также строятся девять танкеров ледового класса, развивается космический комплекс системы обеспечения связи и дистанционного зондирования ледовой обстановки. Параллельно модернизируется портовая инфраструктура.
"Отдельное внимание уделяется подготовке кадров для Арктики. Ведущие транспортные вузы страны - РУТ (МИИТ), ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова и МГУ имени адмирала Г.И. Невельского - реализуют опережающие образовательные программы. В их смысловом наполнении и развитии материальной базы вузов участвует "Росатом
", - заключили в министерстве.
Минтранс рассказал о работе с Белоруссией над единой транспортной системой