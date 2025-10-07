https://1prime.ru/20251007/rossiya-863253994.html

Для российских транспортных вузов построят учебное судно, сообщил Минтранс

бизнес

технологии

россия

арктика

рф

европа

росатом

общество

https://cdnn.1prime.ru/img/84145/33/841453322_0:91:3318:1957_1920x0_80_0_0_385e06503c62a6ba677a33e134d160b7.jpg

МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Одно учебное судно и 38 тренажеров будет построено до 2030 года для российских транспортных вузов, сообщает Минтранс РФ. "В планах - открытие на базе Макаровки инженерной школы "Академия "Арктика", а также создание научно-экспертного центра по арктическим технологиям. До 2030 года для транспортных вузов будет построено 1 учебное судно, поставлено 38 тренажеров", - говорится в сообщении министерства. Уточняется, что о транспортном обеспечении стратегических приоритетов России в Арктике рассказал замминистра транспорта Константин Пашков на пленарной сессии форума "RAO/CIS Offshore". По данным министерства, развитие Большого Северного морского пути входит в нацпроект "Эффективная транспортная система". "Президент поставил задачу трансформировать СМП в глобальный Трансарктический транспортный коридор - комплексную систему морских, железнодорожных и автомобильных маршрутов, соединяющих Европу и Дальний Восток. Нам предстоит не только прокладывать надежные и безопасные морские маршруты в Арктике и выходить на круглогодичную работу Трансарктического коридора. Впереди большая работа и "на берегу". Эти вопросы уже находятся в повестке Минтранса России", - приводятся в сообщении слова Пашкова. Как отмечают в Минтрансе, сегодня в распоряжении России 43 ледокола, включая восемь атомоходов, 12 аварийно-спасательных судов. К 2030 году будет построено еще 14. Также строятся девять танкеров ледового класса, развивается космический комплекс системы обеспечения связи и дистанционного зондирования ледовой обстановки. Параллельно модернизируется портовая инфраструктура. "Отдельное внимание уделяется подготовке кадров для Арктики. Ведущие транспортные вузы страны - РУТ (МИИТ), ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова и МГУ имени адмирала Г.И. Невельского - реализуют опережающие образовательные программы. В их смысловом наполнении и развитии материальной базы вузов участвует "Росатом", - заключили в министерстве.

арктика

рф

европа

2025

