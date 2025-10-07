"Понадобятся годы". В США выступили с предупреждением о войне с Россией
Дэвис: страны НАТО абсолютно не готовы к затяжному военному конфликту с РФ
Флаги России. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Страны НАТО абсолютно не готовы к потенциальному длительному военному конфликту с Россией, такое мнение выразил экс-подполковник армии США Дэниел Дэвис в социальной сети X.
"Если НАТО окажется вовлеченной в войну с Россией, у нас сразу возникнет серьезная проблема: у Европы нет эффективной противовоздушной обороны. Промышленная база также оставляет желать лучшего. Понадобятся годы, чтобы достичь необходимого уровня для полномасштабной войны с Россией, применяя обычные вооружения. Вопрос энергии тоже станет критичным, так как Запад зависит от ресурсов, которые не контролирует", — пояснил он.
Дэвис также отметил, что НАТО "никогда не должна позволять себе вовлекаться в эту войну".
В прошлом году президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не имеет намерений нападать на страны НАТО и не видит в этом целесообразности. Российский лидер подчеркнул, что западные политики часто используют трюк с якобы "российской угрозой" для отвлечения внимания своих граждан от внутренних проблем. По его словам, "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
В последнее время Россия отмечает невиданную прежде активность НАТО у своих западных рубежей. Альянс расширяет свои инициативы, называя это "сдерживанием российской агрессии". В Москве неоднократно выражали обеспокоенность наращиванием военных сил альянса в Европе. В Министерстве иностранных дел России подчеркивали, что Москва готова к диалогу с НАТО на основе равных условий, при этом Запад должен отказаться от стратегии милитаризации континента.