18:47 07.10.2025
 
Любимова рассказала о выделении 179 миллиардов рублей на нацпроекты

Любимова: более 179 млрд руб выделят на нацпроекты "Семья" и "Молодежь и дети"

МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Более 179 миллиардов рублей предусмотрено на мероприятия национальных проектов "Семья" и "Молодежь и дети" в рамках государственной программы "Развитие культуры", сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.
"В рамках госпрограммы реализуются мероприятия нацпроектов "Семья" и "Молодёжь и дети", на которые предусмотрено 179 миллиардов 400 миллионов рублей", - сказала она на заседании комитета Госдумы по культуре.
Любимова отметила, что всего на реализацию программы "Развитие культуры" предусмотрено 279,7 миллиарда рублей в 2026 году, 299,2 миллиарда рублей – в 2027 году и 310,1 миллиарда рублей – в 2028 году.
"Увеличение финансирования относительно действующего закона о бюджете составило 14 миллиардов 900 миллионов рублей, или 5,5% на 2026 год, 33 миллиарда рублей, или 12,4% на 2027 год, почти 37 миллиардов рублей, или, иными словами, 13,5% на 2028 год", - уточнила министр.
Кроме того, на мероприятия Минкультуры приходится 216,2 миллиарда рублей в 2026 году, 235,1 миллиарда рублей – в 2027 году и 243,4 миллиарда рублей – в 2028 году.
"Увеличение финансирования относительно действующего закона о бюджете составило 16 миллиардов 200 миллионов рублей, или 8% на 2026 год. Если говорить про 2027 год, то это 31 миллиард 100 миллионов рублей - на 2027 год, и, соответственно, на 2028 год - 36 миллиардов 300 миллионов рублей", - сказала Любимова.
Также, как уточнила министр культуры РФ, одним из приоритетных блоков деятельности ведомства остается поддержка субъектов страны.
"Законопроектом на данные цели предусмотрены 16 субсидий на общую сумму 137 миллиардов 100 миллионов рублей", - сказала она.
