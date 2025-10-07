Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
бизнес, туризм, россия
Бизнес, Туризм, РОССИЯ
19:34 07.10.2025
 
В КБР ищут подрядчика на установку трех канатных дорог

«Кавказ.РФ» ищет подрядчика на установку трех канатных дорог в КБР

© РИА Новости . Макс Альперт | Перейти в медиабанкОтряд альпинистов поднимается к одной из вершин Эльбруса
Отряд альпинистов поднимается к одной из вершин Эльбруса - ПРАЙМ, 1920, 07.10.2025
Отряд альпинистов поднимается к одной из вершин Эльбруса. Архивное фото
© РИА Новости . Макс Альперт
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 7 окт – ПРАЙМ. АО "Кавказ.РФ" ищет подрядчика на установку трех пассажирских подвесных канатных дорог на территории туристско-рекреационного комплекса "Эльбрус" в КБР, следует из данных портала госзакупок.
АО "Каквказ.РФ" объявило закупку на "выполнение подрядных работ по созданию объекта: "Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Эльбрус", Кабардино-Балкарская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога". Подрядчику предстоит разработать рабочую документацию и построить канатную дорогу EL7, две секции дороги EL8 и дорогу EL9. Начальная (максимальная) цена контракта заявлена в 7 миллиардов рублей.
В документации отмечается, что длина канатной дороги EL9 составит 1936 метров, одной секции EL8 – 1363 метра, второй секции – 1107,8 метра, а длина дороги EL7 составит 1248 метров. Ввод объектов в эксплуатацию планируется в конце 20208 года.
Итоги конкурса планируется подвести 27 октября.
Параллельно "Кавказ.РФ" проводит тендер на поставку технологического оборудования для указанных канатных дорог. Начальная (максимальная) цена контракта заявлена в 5,8 миллиарда рублей.
