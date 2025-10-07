https://1prime.ru/20251007/rossiya-863258060.html

Балицкий рассказал о ходе подключения электричества в Запорожской области

МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Электричество в Запорожской области подключается поэтапно во избежание перегрузок на сетях, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. Во вторник в минэнерго региона сообщили, что электроснабжение после удара ВСУ отсутствует на всей территории Запорожской области, энергетики проводят аварийно-восстановительные работы. "Уважаемые жители Запорожской области, вижу ваши сообщения о том, что в отдельных населенных пунктах электроснабжение еще в стадии восстановления. Напоминаю: во избежание перегрузок на сетях, подключение проводится поэтапно. Подключается один населенный пункт за другим", - написал Балицкий в своем Telegram-канале. Он добавил, что временное отключение не повлияло на работу критической инфраструктуры области.

