Балицкий рассказал о ходе подключения электричества в Запорожской области
2025-10-07T19:39+0300
запорожская область
всу
общество
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Электричество в Запорожской области подключается поэтапно во избежание перегрузок на сетях, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. Во вторник в минэнерго региона сообщили, что электроснабжение после удара ВСУ отсутствует на всей территории Запорожской области, энергетики проводят аварийно-восстановительные работы. "Уважаемые жители Запорожской области, вижу ваши сообщения о том, что в отдельных населенных пунктах электроснабжение еще в стадии восстановления. Напоминаю: во избежание перегрузок на сетях, подключение проводится поэтапно. Подключается один населенный пункт за другим", - написал Балицкий в своем Telegram-канале. Он добавил, что временное отключение не повлияло на работу критической инфраструктуры области.
запорожская область
