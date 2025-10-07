Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
07.10.2025 Балицкий рассказал о ходе подключения электричества в Запорожской области
Балицкий рассказал о ходе подключения электричества в Запорожской области
Балицкий рассказал о ходе подключения электричества в Запорожской области - 07.10.2025, ПРАЙМ
Балицкий рассказал о ходе подключения электричества в Запорожской области
Электричество в Запорожской области подключается поэтапно во избежание перегрузок на сетях, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. | 07.10.2025, ПРАЙМ
запорожская область
всу
общество
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Электричество в Запорожской области подключается поэтапно во избежание перегрузок на сетях, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. Во вторник в минэнерго региона сообщили, что электроснабжение после удара ВСУ отсутствует на всей территории Запорожской области, энергетики проводят аварийно-восстановительные работы. "Уважаемые жители Запорожской области, вижу ваши сообщения о том, что в отдельных населенных пунктах электроснабжение еще в стадии восстановления. Напоминаю: во избежание перегрузок на сетях, подключение проводится поэтапно. Подключается один населенный пункт за другим", - написал Балицкий в своем Telegram-канале. Он добавил, что временное отключение не повлияло на работу критической инфраструктуры области.
запорожская область
запорожская область, всу, общество
Запорожская область, ВСУ, Общество
19:39 07.10.2025
 
Балицкий рассказал о ходе подключения электричества в Запорожской области

Балицкий: электроснабжение в Запорожской области восстанавливают поэтапно

© РИА Новости . Михаил Воскресенский Линии электропередач
Линии электропередач - ПРАЙМ, 1920, 07.10.2025
Линии электропередач. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Электричество в Запорожской области подключается поэтапно во избежание перегрузок на сетях, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
Во вторник в минэнерго региона сообщили, что электроснабжение после удара ВСУ отсутствует на всей территории Запорожской области, энергетики проводят аварийно-восстановительные работы.
"Уважаемые жители Запорожской области, вижу ваши сообщения о том, что в отдельных населенных пунктах электроснабжение еще в стадии восстановления. Напоминаю: во избежание перегрузок на сетях, подключение проводится поэтапно. Подключается один населенный пункт за другим", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
Он добавил, что временное отключение не повлияло на работу критической инфраструктуры области.
Запорожская область ВСУ Общество
 
 
