Правительство поручило создать "Центр информационных технологий"
2025-10-07T19:45+0300
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Правительство России поручило создать "Центр информационных технологий" для таможенных органов, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте официального опубликования правовых актов. "Создать федеральное государственное казенное учреждение "Центр информационных технологий" (далее учреждение) и отнести его к ведению ФТС России", - говорится в сообщении. Отмечается, что целями деятельности учреждения являются обеспечение создания, развития и эксплуатации информационных систем таможенных органов России, обеспечение организационных и технических мер по защите информации, содержащейся в информационных ресурсах таможенных органов страны.
