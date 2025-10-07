Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство поручило создать "Центр информационных технологий"
россия
технологии
фтс
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Правительство России поручило создать "Центр информационных технологий" для таможенных органов, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте официального опубликования правовых актов. "Создать федеральное государственное казенное учреждение "Центр информационных технологий" (далее учреждение) и отнести его к ведению ФТС России", - говорится в сообщении. Отмечается, что целями деятельности учреждения являются обеспечение создания, развития и эксплуатации информационных систем таможенных органов России, обеспечение организационных и технических мер по защите информации, содержащейся в информационных ресурсах таможенных органов страны.
2025
россия, технологии, фтс
РОССИЯ, Технологии, ФТС
19:45 07.10.2025
 
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Правительство России поручило создать "Центр информационных технологий" для таможенных органов, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте официального опубликования правовых актов.
"Создать федеральное государственное казенное учреждение "Центр информационных технологий" (далее учреждение) и отнести его к ведению ФТС России", - говорится в сообщении.
Отмечается, что целями деятельности учреждения являются обеспечение создания, развития и эксплуатации информационных систем таможенных органов России, обеспечение организационных и технических мер по защите информации, содержащейся в информационных ресурсах таможенных органов страны.
РОССИЯТехнологииФТС
 
 
Заголовок открываемого материала