В Госдуму внесли законопроект о продлении некоторых полномочий ЦБ

В Госдуму внесли законопроект о продлении некоторых полномочий ЦБ - 07.10.2025

В Госдуму внесли законопроект о продлении некоторых полномочий ЦБ

Группа сенаторов и депутатов во главе с Анатолием Аксаковым внесла в Госдуму законопроект о продлении на 2026 год ряда временных полномочий Банка России,... | 07.10.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Группа сенаторов и депутатов во главе с Анатолием Аксаковым внесла в Госдуму законопроект о продлении на 2026 год ряда временных полномочий Банка России, следует из базы данных нижней палаты парламента. Действующим законодательством до конца текущего года предусмотрены отдельные полномочия Центробанка, а также специальные временные требования. Оценка опыта их реализации показала, что они "являются оптимальными, позволяющими оперативно реагировать на негативные изменения", отмечается в пояснительной записке. Принимая во внимание отсутствие положительной динамики в развитии внешнеполитической ситуации и связанные с этим санкционные риски законопроектом предлагается продлить их еще на один год. Речь, в частности, идет о запрете российским страховщикам заключать сделки со страховщиками, перестраховщиками и страховыми брокерами из недружественных государств и полномочиях совета директоров Банка России по определению обязательств, не подлежащих передаче перестрахователем (страховщиком) национальной перестраховочной компании в перестрахование, сказано там же. Также это касается полномочий совета директоров ЦБ, касающихся определения: функций, выполняемых АО "Национальная система платежных карт" в целях обеспечения осуществления на территории России операций с использованием международных платежных карт; перечня информации (в том числе отчетности), чувствительной к санкционному риску, которую кредитные и некредитные финансовые организации вправе не раскрывать. Совет директоров также сможет еще год устанавливать требования к деятельности банков и других финансовых организаций, которые отличаются от тех, что уже установлены федеральными законами и нормативными актами Банка России. А комитет банковского надзора или комитет финансового надзора и в 2026 году смогут приостанавливать (ограничивать) на срок до полугода проведение банками и некредитными финансовыми организациями операций и сделок, а также устанавливать нормативы, ограничивающие риски, на индивидуальной основе, вводить иные показатели их деятельности. Помимо этого, решением Национального финансового совета регулятора может быть определен перечень счетов и операций Банка России, подлежащих проверке Счетной палатой РФ, дополнительно к счетам и операциям ЦБ за 2025 год, на которые распространяется действие закона о гостайне. Входящие в этот перечень счета и операции не будут подлежать обязательному аудиту при проведении аудита годовой финансовой отчетности Банка России за 2025 год. Кроме того, законопроектом продлеваются до 31 августа 2026 года полномочия совета директоров ЦБ принимать согласованное с Росфинмониторингом решение об определении круга пользователей платформы цифрового рубля, которые вправе совершать на ней операции, а также перечень видов таких операций.

