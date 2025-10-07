Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аэропорт Пензы включили в перечень совместного базирования с Минобороны - 07.10.2025
Аэропорт Пензы включили в перечень совместного базирования с Минобороны
Аэропорт Пензы включили в перечень совместного базирования с Минобороны - 07.10.2025, ПРАЙМ
Аэропорт Пензы включили в перечень совместного базирования с Минобороны
Аэропорт Пензы включен в перечень аэродромов совместного базирования с Министерством обороны РФ, говорится в распоряжение кабмина. | 07.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Аэропорт Пензы включен в перечень аэродромов совместного базирования с Министерством обороны РФ, говорится в распоряжение кабмина. "Перечень аэродромов совместного базирования Российской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 августа 2007 г. Nº 1034-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, Nº 34, ст. 4261), после раздела "Оренбургская область" дополнить разделом следующего содержания: "Пензенская область - Пенза гражданский - Минобороны России". Согласно указу Nº 1034-р от 10 августа 2007 года в список гражданских аэродромов, которые используются совместно с Минобороны, входят авиагавань Улан-Удэ ("Мухино"), Махачкалы ("Уйташ"), Коркмаскалы, Нальчика, Йошкал-Олы ("Данилово"), Кызыла, Абакана, Грозного ("Северный"), Барнаула ("Михайловка"), Сочи (Адлер), Норильска ("Алыкель"), Новонежино, Седанки, Ставрополя ("Шпаковское"), Комсомольска-на-Амуре ("Дземги"), Братска, Иркутска, Калининграда ("Хабарово"), Ермиловой ("Балабаново"), Кемерова и так далее.
20:20 07.10.2025
 
Аэропорт Пензы включили в перечень совместного базирования с Минобороны

Аэропорт Пензы включили в список совместного базирования с Минобороны России

© РИА Новости . Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Аэропорт Пензы включен в перечень аэродромов совместного базирования с Министерством обороны РФ, говорится в распоряжение кабмина.
"Перечень аэродромов совместного базирования Российской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 августа 2007 г. Nº 1034-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, Nº 34, ст. 4261), после раздела "Оренбургская область" дополнить разделом следующего содержания: "Пензенская область - Пенза гражданский - Минобороны России".
Согласно указу Nº 1034-р от 10 августа 2007 года в список гражданских аэродромов, которые используются совместно с Минобороны, входят авиагавань Улан-Удэ ("Мухино"), Махачкалы ("Уйташ"), Коркмаскалы, Нальчика, Йошкал-Олы ("Данилово"), Кызыла, Абакана, Грозного ("Северный"), Барнаула ("Михайловка"), Сочи (Адлер), Норильска ("Алыкель"), Новонежино, Седанки, Ставрополя ("Шпаковское"), Комсомольска-на-Амуре ("Дземги"), Братска, Иркутска, Калининграда ("Хабарово"), Ермиловой ("Балабаново"), Кемерова и так далее.
 
Заголовок открываемого материала