https://1prime.ru/20251007/rossiya-863259894.html

Аэропорт Пензы включили в перечень совместного базирования с Минобороны

Аэропорт Пензы включили в перечень совместного базирования с Минобороны - 07.10.2025, ПРАЙМ

Аэропорт Пензы включили в перечень совместного базирования с Минобороны

Аэропорт Пензы включен в перечень аэродромов совместного базирования с Министерством обороны РФ, говорится в распоряжение кабмина. | 07.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-07T20:20+0300

2025-10-07T20:20+0300

2025-10-07T20:20+0300

бизнес

россия

улан-удэ

махачкала

нальчик

минобороны рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1a/861271363_0:117:2249:1382_1920x0_80_0_0_0462d21a7b08cb6642d4993e15e969fb.jpg

МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Аэропорт Пензы включен в перечень аэродромов совместного базирования с Министерством обороны РФ, говорится в распоряжение кабмина. "Перечень аэродромов совместного базирования Российской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 августа 2007 г. Nº 1034-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, Nº 34, ст. 4261), после раздела "Оренбургская область" дополнить разделом следующего содержания: "Пензенская область - Пенза гражданский - Минобороны России". Согласно указу Nº 1034-р от 10 августа 2007 года в список гражданских аэродромов, которые используются совместно с Минобороны, входят авиагавань Улан-Удэ ("Мухино"), Махачкалы ("Уйташ"), Коркмаскалы, Нальчика, Йошкал-Олы ("Данилово"), Кызыла, Абакана, Грозного ("Северный"), Барнаула ("Михайловка"), Сочи (Адлер), Норильска ("Алыкель"), Новонежино, Седанки, Ставрополя ("Шпаковское"), Комсомольска-на-Амуре ("Дземги"), Братска, Иркутска, Калининграда ("Хабарово"), Ермиловой ("Балабаново"), Кемерова и так далее.

улан-удэ

махачкала

нальчик

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, улан-удэ, махачкала, нальчик, минобороны рф