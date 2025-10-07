МАГАТЭ заявило, что было проинформировано об ударе БПЛА по НВАЭС

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20251007/rossiya-863261191.html
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что было проинформировано российскими властями об ударе беспилотника по Нововоронежской АЭС прошлой ночью, инцидент не повлиял на ядерную безопасность или уровень радиации на объекте."Россия сообщила МАГАТЭ, что прошлой ночью беспилотник ударил по градирне Нововоронежской АЭС. Это не повлияло на ядерную безопасность и не изменило уровень радиации на объекте", - говорится в заявлении международного агентства.
магатэ, нововоронежская аэс, в мире
МАГАТЭ, Нововоронежская АЭС, В мире
20:40 07.10.2025 (обновлено: 20:48 07.10.2025)
 
© Фото : IAEAМАГАТЭ
МАГАТЭ - ПРАЙМ, 1920, 07.10.2025
МАГАТЭ. Архивное фото
© Фото : IAEA
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что было проинформировано российскими властями об ударе беспилотника по Нововоронежской АЭС прошлой ночью, инцидент не повлиял на ядерную безопасность или уровень радиации на объекте.
"Россия сообщила МАГАТЭ, что прошлой ночью беспилотник ударил по градирне Нововоронежской АЭС. Это не повлияло на ядерную безопасность и не изменило уровень радиации на объекте", - говорится в заявлении международного агентства.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2025
Гросси назвал поддержание диалога МАГАТЭ с Россией важной задачей
29 сентября, 20:36
 
МАГАТЭ, Нововоронежская АЭС, В мире
 
 
