https://1prime.ru/20251007/rossiya-863261191.html

МАГАТЭ заявило, что было проинформировано об ударе БПЛА по НВАЭС

МАГАТЭ заявило, что было проинформировано об ударе БПЛА по НВАЭС - 07.10.2025, ПРАЙМ

МАГАТЭ заявило, что было проинформировано об ударе БПЛА по НВАЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что было проинформировано российскими властями об ударе беспилотника по Нововоронежской АЭС прошлой | 07.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-07T20:40+0300

2025-10-07T20:40+0300

2025-10-07T20:48+0300

магатэ

нововоронежская аэс

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/84132/06/841320685_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_16676f9f166b7945343f59f3d8d803ac.jpg

МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что было проинформировано российскими властями об ударе беспилотника по Нововоронежской АЭС прошлой ночью, инцидент не повлиял на ядерную безопасность или уровень радиации на объекте."Россия сообщила МАГАТЭ, что прошлой ночью беспилотник ударил по градирне Нововоронежской АЭС. Это не повлияло на ядерную безопасность и не изменило уровень радиации на объекте", - говорится в заявлении международного агентства.

https://1prime.ru/20250929/rossiya-862970292.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

магатэ, нововоронежская аэс, в мире