https://1prime.ru/20251007/rossiya-863261191.html
МАГАТЭ заявило, что было проинформировано об ударе БПЛА по НВАЭС
МАГАТЭ заявило, что было проинформировано об ударе БПЛА по НВАЭС - 07.10.2025, ПРАЙМ
МАГАТЭ заявило, что было проинформировано об ударе БПЛА по НВАЭС
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что было проинформировано российскими властями об ударе беспилотника по Нововоронежской АЭС прошлой | 07.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-07T20:40+0300
2025-10-07T20:40+0300
2025-10-07T20:48+0300
магатэ
нововоронежская аэс
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/84132/06/841320685_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_16676f9f166b7945343f59f3d8d803ac.jpg
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что было проинформировано российскими властями об ударе беспилотника по Нововоронежской АЭС прошлой ночью, инцидент не повлиял на ядерную безопасность или уровень радиации на объекте."Россия сообщила МАГАТЭ, что прошлой ночью беспилотник ударил по градирне Нововоронежской АЭС. Это не повлияло на ядерную безопасность и не изменило уровень радиации на объекте", - говорится в заявлении международного агентства.
https://1prime.ru/20250929/rossiya-862970292.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84132/06/841320685_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8575adf2c61eedd5948986f4550296c4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
магатэ, нововоронежская аэс, в мире
МАГАТЭ, Нововоронежская АЭС, В мире
МАГАТЭ заявило, что было проинформировано об ударе БПЛА по НВАЭС
МАГАТЭ заявило, что было проинформировано Россией об ударе БПЛА по НВАЭС