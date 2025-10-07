https://1prime.ru/20251007/rossiya-863263674.html

Правительство Петербурга одобрило проект бюджета на следующий год

Правительство Петербурга одобрило проект бюджета на следующий год - 07.10.2025, ПРАЙМ

Правительство Петербурга одобрило проект бюджета на следующий год

Правительство Санкт-Петербурга одобрило проект городского бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов, согласно которому в следующем году доходы... | 07.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-07T22:06+0300

2025-10-07T22:06+0300

2025-10-07T22:06+0300

санкт-петербург

александр беглов

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/17/862678873_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2ae4cc4a9480880db711c0f72c37401a.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт - РИА Новости. Правительство Санкт-Петербурга одобрило проект городского бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов, согласно которому в следующем году доходы ожидаются в объеме 1,454 триллиона рублей, расходы превысят 1,642 триллиона рублей, сообщила пресс-служба губернатора города. "Проект бюджета Санкт-Петербурга на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов одобрен сегодня на заседании городского правительства под председательством губернатора Александра Беглова", - говорится в сообщении. Планируется, что доходы бюджета в ближайшие три года будут ежегодно прирастать в среднем на 7%. В 2026 году доходы по прогнозу достигнут 1,454 триллиона рублей, что на 4,7% больше, чем бюджет этого года с учётом дополнительных доходов. А к 2028 году их объем планируется увеличить до 1,699 триллиона рублей, что на 22,4% превысит показатели 2025 года. Основой для роста станут собственные доходы, доля которых превышает 98%. Впервые расходы городского бюджета на ближайшие три года превысят 5 триллионов рублей. "Проект главного финансового документа концентрирует наши ресурсы на росте благополучия петербуржцев и поступательном развитии города. Бюджет сохраняет социальную направленность. В то же время в нем заложены значительные расходы на развитие города", – отметил Беглов, слова которого приводятся в сообщении. Отмечается, что положительная динамика доходной части бюджета станет надежным фундаментом для выполнения социальных обязательств и реализации стратегических проектов развития города. Расходы бюджета в 2026 году превысят 1,642 триллиона рублей. Традиционно абсолютный приоритет имеет социальная сфера. Порядка 60% всех расходов следующего года будет направлено на социально значимые направления: "Развитие образования" (21%), "Развитие здравоохранения" (14%). "Социальная поддержка граждан" (11%), "Обеспечение доступным жильем и жилищно-коммунальными услугами жителей" (6%), "Развитие сферы культуры" (4%). В частности, на развитие образования в 2026 году предусмотрено 343 миллиардов рублей. Особое внимание уделяется выполнению задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным, объявившим ближайшие годы Годами образования. В целом на "Детский бюджет" планируется направить 27% всех расходов - это почти 450 миллиардов рублей. Расходы на здравоохранение составят 235 миллиардов рублей. Объем финансирования социальной поддержки граждан вырастет на 6,6% и достигнет 183 миллиарда рублей. Значительные средства направят на поддержку семей с детьми (46,4 миллиарда рублей), граждан старшего поколения (29,2 миллиарда рублей), а также участников СВО и их семей (25,8 миллиарда рублей). "Благодаря широкой системе льгот и мер поддержки Петербург на протяжении многих лет остаётся одним из самых социально ориентированных регионов. Различные виды помощи из бюджета получает каждый второй житель. Это более 2,6 миллиона человек", – отметил губернатор. Лидером по объему финансирования в структуре расходов бюджета (23%) по-прежнему остается городской транспорт. В следующем году на это направление предусмотрено 384 миллиарда рублей (темп роста составил 13,7%). Сообщается, что экономика Петербурга показывает стабильный качественный рост на протяжении всех последних лет. Это позитивно отражается и на росте городского бюджета. Северная столица раньше запланированного – в 2022 году – превысили планку в триллион рублей доходов. В прошлом году 1 триллион рублей был получен к концу октября, в этом году уже по итогам девяти месяцев. К 2030 году планируется увеличить доходную часть бюджета до двух триллионов рублей.

https://1prime.ru/20251006/matvienko-863202647.html

санкт-петербург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

санкт-петербург, александр беглов, владимир путин