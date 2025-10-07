https://1prime.ru/20251007/rossiya-863264338.html

В Госдуму внесли проект о восстановлении платежеспособности должников

МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Депутат Анатолий Вассерман ("Справедливая Россия – За правду") внес в Госдуму законопроект, направленный на восстановление платёжеспособности должников-организаций и погашение требований кредиторов вне рамок дела о банкротстве, следует из базы данных нижней палаты парламента. Документом предлагается подробная регламентация механизма, направленного на предупреждение банкротства должников и урегулирование задолженности без возбуждения процедуры банкротства. "Появление нового реабилитационного механизма, направленного на восстановление платёжеспособности должников и погашение требований кредиторов вне рамок дела о банкротстве, позволит избежать затрат и иных негативных последствий, связанных с проведением процедуры банкротства", - считает Вассерман. Законопроект предусматривает разработку плана санации, который будет утверждать собрание кредиторов. Этот план, в частности, должен предусматривать срок санации, меры по восстановлению платёжеспособности должника, условия и порядок реализации этих мер. В качестве санатора будут привлекаться арбитражные управляющие, соответствующие установленным требованиям и аккредитованные в национальном объединении саморегулируемых организаций арбитражных управляющих. В целях предупреждения банкротства стратегических, системообразующих, градообразующих организаций и организаций, относящихся к крупнейшим налогоплательщикам, федеральными и региональными органами власти будет проводиться мониторинг их финансового состояния. Законопроект предусматривает сохранение существующих реабилитационных процедур внешнего управления и финансового оздоровления. Но составление плана финансового оздоровления включается в число обязательных условий для введения соответствующей процедуры. Причем этот план должен содержать не только информацию о действиях, направленных на погашение задолженности, но и конкретный перечень мероприятий по восстановлению платёжеспособности должника. "Поскольку действующий срок реализации процедуры обычно недостаточен для реального восстановления платёжеспособности должника, предусматривается увеличение срока ведения процедуры - с двух лет до четырёх, с возможностью однократного продления не более чем на два года", - отмечается в пояснительной записке. Законопроект предусматривает право на "судебное преодоление" решения кредиторов о невведении в отношении должника процедуры финансового оздоровления. Суд будет вправе принять такое решение при условии доказанности реалистичности исполнения плана финансового оздоровления, а также совокупности ряда условий, свидетельствующих об отсутствии нарушения прав кредиторов при принятии такого решения. Другие изменения Законопроект также предусматривает возможность добровольного деления кредиторов на классы с целью обеспечения защиты интересов различных групп кредиторов. Одновременно увеличивается размер вознаграждения арбитражных управляющих и предусматривается его ежегодная индексация, а предельный размер компенсационной выплаты ограничивается 10 миллионами рублей по одному случаю причинения убытков. Помимо этого, саморегулируемым организациям предоставляется право создать целевой фонд для дополнительного обеспечения имущественной ответственности арбитражных управляющих. И в связи с размещением всей необходимой информации в едином федеральном реестре сведений о банкротстве отменяется обязательная публикация сведений в процедурах банкротства в газете "Коммерсант" и "Вестнике Банка России".

