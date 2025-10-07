https://1prime.ru/20251007/rossiya-863265584.html

Сотни российских туристов не могут вылететь из Антальи

МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Сотни российских туристов не могут вылететь из Антальи уже более четырех часов, передает корреспондент РИА Новости. Задержаны рейсы авиакомпании Turkish Airlines направлением в Москву и Санкт-Петербург, Сотрудники аэропорта перенаправляют туристов к представителям турецкой авиакомпании, однако они не предоставляет никакой информации по поводу ожиданий рейсов. Людям не предоставляют питание, дети не получают воду.

