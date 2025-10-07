https://1prime.ru/20251007/rossiya-863265584.html
Сотни российских туристов не могут вылететь из Антальи
Сотни российских туристов не могут вылететь из Антальи - 07.10.2025, ПРАЙМ
Сотни российских туристов не могут вылететь из Антальи
Сотни российских туристов не могут вылететь из Антальи уже более четырех часов, передает корреспондент РИА Новости. | 07.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-07T22:54+0300
2025-10-07T22:54+0300
2025-10-07T22:54+0300
туризм
бизнес
россия
москва
санкт-петербург
turkish airlines
в мире
анталья
https://cdnn.1prime.ru/img/83399/25/833992561_0:0:3123:1757_1920x0_80_0_0_55df577e562ef05d69835057d05c308e.jpg
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Сотни российских туристов не могут вылететь из Антальи уже более четырех часов, передает корреспондент РИА Новости. Задержаны рейсы авиакомпании Turkish Airlines направлением в Москву и Санкт-Петербург, Сотрудники аэропорта перенаправляют туристов к представителям турецкой авиакомпании, однако они не предоставляет никакой информации по поводу ожиданий рейсов. Людям не предоставляют питание, дети не получают воду.
https://1prime.ru/20251007/a320-863248615.html
москва
санкт-петербург
анталья
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83399/25/833992561_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_48fd8a242d7619b06da7be153a66dc2c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, бизнес, россия, москва, санкт-петербург, turkish airlines, в мире, анталья
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Turkish Airlines, В мире, Анталья
Сотни российских туристов не могут вылететь из Антальи
Российские туристы не могут вылететь из Антальи более четырех часов