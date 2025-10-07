https://1prime.ru/20251007/rubley-863258701.html

Взнос на страхование профзаболеваний для ИП может составить 2970 рублей

Взнос на страхование профзаболеваний для ИП может составить 2970 рублей - 07.10.2025, ПРАЙМ

Взнос на страхование профзаболеваний для ИП может составить 2970 рублей

Размер взноса на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний для малого бизнеса и индивидуальных... | 07.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-07T19:57+0300

2025-10-07T19:57+0300

2025-10-07T19:57+0300

россия

рф

финансы

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859927603_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_b307da70980d77b3fda7e1785ab56b80.jpg

МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Размер взноса на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний для малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей на автоматизированной упрощенной системе налогообложения может составить 2970 рублей в 2026 году, сообщили в пресс-службе Минтруда России. Соответствующий проект постановления правительства РФ опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов. "Проектом постановления определен размер взноса на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний для малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей, использующих специальный налоговый режим "Автоматизированная упрощенная система налогообложения". В 2026 году размер годового взноса составит 2970 рублей", - говорится в сообщении. Согласно пресс-службе, упрощенная система налогообложения является экспериментальным налоговым режимом для малого бизнеса. Его плательщики должны иметь не более пяти работников, а годовой доход не более 60 миллионов рублей рублей. "Размер взноса на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний для плательщиков АУСН является фиксированным и ежегодно пересматривается с учетом темпов роста средней заработной платы", - уточнили в сообщении.

https://1prime.ru/20251007/ekonomika-863258371.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, финансы