07.10.2025
Взнос на страхование профзаболеваний для ИП может составить 2970 рублей
Взнос на страхование профзаболеваний для ИП может составить 2970 рублей
Взнос на страхование профзаболеваний для ИП может составить 2970 рублей
Размер взноса на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний для малого бизнеса и индивидуальных... | 07.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-07T19:57+0300
2025-10-07T19:57+0300
россия
рф
финансы
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859927603_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_b307da70980d77b3fda7e1785ab56b80.jpg

россия, рф, финансы
РОССИЯ, РФ, Финансы
19:57 07.10.2025
 
Взнос на страхование профзаболеваний для ИП может составить 2970 рублей

Взнос на страхование профзаболеваний для ИП может составить 2970 рублей в 2026 году

© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Деньги - ПРАЙМ, 1920, 07.10.2025
Деньги. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Размер взноса на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний для малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей на автоматизированной упрощенной системе налогообложения может составить 2970 рублей в 2026 году, сообщили в пресс-службе Минтруда России.
Соответствующий проект постановления правительства РФ опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов.
"Проектом постановления определен размер взноса на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний для малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей, использующих специальный налоговый режим "Автоматизированная упрощенная система налогообложения". В 2026 году размер годового взноса составит 2970 рублей", - говорится в сообщении.
Согласно пресс-службе, упрощенная система налогообложения является экспериментальным налоговым режимом для малого бизнеса. Его плательщики должны иметь не более пяти работников, а годовой доход не более 60 миллионов рублей рублей.
"Размер взноса на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний для плательщиков АУСН является фиксированным и ежегодно пересматривается с учетом темпов роста средней заработной платы", - уточнили в сообщении.
