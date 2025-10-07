https://1prime.ru/20251007/rubley-863258701.html
Взнос на страхование профзаболеваний для ИП может составить 2970 рублей
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Размер взноса на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний для малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей на автоматизированной упрощенной системе налогообложения может составить 2970 рублей в 2026 году, сообщили в пресс-службе Минтруда России. Соответствующий проект постановления правительства РФ опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов. "Проектом постановления определен размер взноса на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний для малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей, использующих специальный налоговый режим "Автоматизированная упрощенная система налогообложения". В 2026 году размер годового взноса составит 2970 рублей", - говорится в сообщении. Согласно пресс-службе, упрощенная система налогообложения является экспериментальным налоговым режимом для малого бизнеса. Его плательщики должны иметь не более пяти работников, а годовой доход не более 60 миллионов рублей рублей. "Размер взноса на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний для плательщиков АУСН является фиксированным и ежегодно пересматривается с учетом темпов роста средней заработной платы", - уточнили в сообщении.
