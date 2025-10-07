https://1prime.ru/20251007/rynki-863233485.html

Японский Nikkei 225 продолжает бить рекорды

МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Японский фондовый индекс Nikkei 225 во вторник растет, второй день обновляя рекорды, при этом основной фондовый индекс Австралии снижается, свидетельствуют данные бирж. Рынки Китая, Гонконга и Южной Кореи закрыты на выходные. По состоянию на 8.12 мск австралийский S&P/ASX 200 снижался на 0,22% - до 8 961,5 пункта, японский Nikkei 225 поднимался на 0,37% - до 48 114 пунктов. Ранее в ходе торгов японский индекс достигал нового рекордного значения в 48 544 пункта. Во вторник торги в Китае, Гонконге и Южной Корее не проводятся в связи с выходными днями. По итогам последних торгов, 30 сентября, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,52% - до 3 882,78 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,44%, до 2 519,42 пункта. Южнокорейский индекс KOSPI 2 октября поднялся на 2,7% - до 3 549,21 пункта, а гонконгский Hang Seng Index 6 октября снизился на 0,67% - до 26 957,77 пункта. Инвесторы продолжают оценивать политические новости из Японии. Избранная председателем Либерально-демократической партии Японии Санаэ Такаити во вторник объявила состав партийного руководства. Как и ожидалось, вице-председателем ЛДП стал экс-премьер страны Таро Асо, который до этого занимал пост высшего советника партии. Санаэ Такаити в субботу была избрана новой главой правящей в Японии Либерально-демократической партии. С большой долей вероятности она станет новым премьер-министром страны и первой женщиной на этом посту.

