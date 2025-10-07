Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
12:24 07.10.2025
 
"Самолет" столкнулся с серьезной нехваткой рабочих

"Самолет" столкнулся с серьезной нехваткой рабочих на стройках

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 окт - ПРАЙМ. Девелопер "Самолет" в настоящее время испытывает серьезную нехватку рабочих ресурсов, заявила во вторник на инвестиционном форуме "Россия зовёт" генеральный директор компании Анна Акиньшина.
По её словам, компания в последнее время решила не наращивать объем новых проектов, сосредоточившись на реализации текущих. Гендиректор "Самолёта" добавила, что на сегодня в стадии строительства по всей стране у девелопера находится 5 миллионов квадратных метров жилья, 2 миллиона "квадратов" социальной инфраструктуры и 1,5 миллиона квадратных метров так называемых мест приложения труда.
Акиньшина отметила, что, помимо прочих сложностей, на рынке ощущается также категорическая нехватка рабочих на стройках.
"С точки зрения именно рабочих рук у нас жесткая нехватка", - посетовала она.
Поэтому, пояснила гендиректор девелопера, приходится зачастую перестраивать производственные циклы, чтобы выполнить обязательства, иногда это влияет на сроки.
"Для примера - в Москве и Московской области нам необходимо сейчас 25 тысяч рабочих, а у нас есть только в районе 16", - заключила Акиньшина.
