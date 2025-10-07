https://1prime.ru/20251007/samolet-863241241.html

"Самолет" столкнулся с серьезной нехваткой рабочих

"Самолет" столкнулся с серьезной нехваткой рабочих - 07.10.2025, ПРАЙМ

"Самолет" столкнулся с серьезной нехваткой рабочих

Девелопер "Самолет" в настоящее время испытывает серьезную нехватку рабочих ресурсов, заявила во вторник на инвестиционном форуме "Россия зовёт" генеральный... | 07.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-07T12:24+0300

2025-10-07T12:24+0300

2025-10-07T12:24+0300

экономика

бизнес

недвижимость

москва

московская область

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/07/863241072_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f6bcc92fb3265b8bcda8c46e8b1f615e.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 окт - ПРАЙМ. Девелопер "Самолет" в настоящее время испытывает серьезную нехватку рабочих ресурсов, заявила во вторник на инвестиционном форуме "Россия зовёт" генеральный директор компании Анна Акиньшина. По её словам, компания в последнее время решила не наращивать объем новых проектов, сосредоточившись на реализации текущих. Гендиректор "Самолёта" добавила, что на сегодня в стадии строительства по всей стране у девелопера находится 5 миллионов квадратных метров жилья, 2 миллиона "квадратов" социальной инфраструктуры и 1,5 миллиона квадратных метров так называемых мест приложения труда. Акиньшина отметила, что, помимо прочих сложностей, на рынке ощущается также категорическая нехватка рабочих на стройках. "С точки зрения именно рабочих рук у нас жесткая нехватка", - посетовала она. Поэтому, пояснила гендиректор девелопера, приходится зачастую перестраивать производственные циклы, чтобы выполнить обязательства, иногда это влияет на сроки. "Для примера - в Москве и Московской области нам необходимо сейчас 25 тысяч рабочих, а у нас есть только в районе 16", - заключила Акиньшина.

https://1prime.ru/20251002/kadry-863077584.html

москва

московская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, недвижимость, москва, московская область