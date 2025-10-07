https://1prime.ru/20251007/samolet-863266070.html
В аэропорту Тамбова ввели временные ограничения
В аэропорту Тамбова ввели временные ограничения - 07.10.2025, ПРАЙМ
В аэропорту Тамбова ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Тамбова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Тамбова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. "Аэропорт Тамбова ("Донское"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
