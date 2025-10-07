https://1prime.ru/20251007/semya-863235149.html

Глава Минтруда рассказал о мерах поддержки семей с детьми

Глава Минтруда рассказал о мерах поддержки семей с детьми

МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Пособие по беременности и родам для очных студенток увеличилось с 1 сентября, в стаж родителей начнут засчитывать периоды ухода за всеми детьми, "Матери-героини" будут получать социальную поддержку как Герои труда, а с 2026 года в России заработает семейная налоговая выплата, рассказал в интервью РИА Новости министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. "С 1 сентября увеличен размер пособий по беременности и родам для студенток, которые обучаются очно… С 2026 года заработает семейная (налоговая) выплата для родителей двух и более детей", - сказал агентству Котяков. Министр добавил, что уже разработаны необходимые нормы, чтобы сделать равными меры социальной поддержки для удостоенных звания "Мать-героиня" женщин и Героев труда. Кроме того, в трудовом стаже многодетных родителей будут учитываться периоды ухода за всеми детьми, отметил Котяков. До сих пор в стаж учитывались только по 1,5 года ухода детьми, но суммарно не более шести лет, уточнил министр. "Завершаем анализ региональных демографических программ с тем, чтобы выявить и поддержать наиболее эффективные меры, а в 41 регионе с низкой рождаемостью с этого года запущены десять новых мер по поддержке рождаемости. Также анализируем их эффект", - заключил Котяков.

