Глава Минтруда рассказал о мерах поддержки семей с детьми - 07.10.2025
Глава Минтруда рассказал о мерах поддержки семей с детьми
09:29 07.10.2025
 
Глава Минтруда рассказал о мерах поддержки семей с детьми

В России с 2026 года заработает семейная выплата для родителей двух и более детей

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЖенщина с детской коляской
Женщина с детской коляской - ПРАЙМ, 1920, 07.10.2025
Женщина с детской коляской. Архивное фото
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Пособие по беременности и родам для очных студенток увеличилось с 1 сентября, в стаж родителей начнут засчитывать периоды ухода за всеми детьми, "Матери-героини" будут получать социальную поддержку как Герои труда, а с 2026 года в России заработает семейная налоговая выплата, рассказал в интервью РИА Новости министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
"С 1 сентября увеличен размер пособий по беременности и родам для студенток, которые обучаются очно… С 2026 года заработает семейная (налоговая) выплата для родителей двух и более детей", - сказал агентству Котяков.
Министр добавил, что уже разработаны необходимые нормы, чтобы сделать равными меры социальной поддержки для удостоенных звания "Мать-героиня" женщин и Героев труда. Кроме того, в трудовом стаже многодетных родителей будут учитываться периоды ухода за всеми детьми, отметил Котяков. До сих пор в стаж учитывались только по 1,5 года ухода детьми, но суммарно не более шести лет, уточнил министр.
"Завершаем анализ региональных демографических программ с тем, чтобы выявить и поддержать наиболее эффективные меры, а в 41 регионе с низкой рождаемостью с этого года запущены десять новых мер по поддержке рождаемости. Также анализируем их эффект", - заключил Котяков.
Здание Министерства финансов России - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2025
Минфин предложил меры помощи семьям с детьми и участникам СВО
29 сентября, 11:08
 
Общество Бизнес РФ Антон Котяков
 
 
