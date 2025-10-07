https://1prime.ru/20251007/senat-863228651.html
Сенат США не смог принять проект демократов по завершению шатдауна
ВАШИНГТОН, 7 окт – ПРАЙМ. Сенат конгресса США в понедельник не смог принять законопроект, предложенный демократами, для восстановления финансирования правительства и завершения шестидневного шатдауна, свидетельствуют результаты голосования, которое транслировал телеканал C-Span. За документ проголосовали менее 60 сенаторов, что не позволило преодолеть процедурное препятствие. В этот же день сенаторы рассмотрят аналогичный законопроект республиканцев, предусматривающий временное открытие федеральных ведомств. В Белом доме ранее заявили, что президент Дональд Трамп "уверен в позиции республиканцев", несмотря на опасения о возможных политических последствиях затянувшегося кризиса.
