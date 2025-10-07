Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сенат США не смог одобрить проект республиканцев о временном финансировании - 07.10.2025, ПРАЙМ
Сенат США не смог одобрить проект республиканцев о временном финансировании
ВАШИНГТОН, 7 окт - ПРАЙМ. Сенат США не смог одобрить предложенный республиканцами законопроект, направленный на временное открытие правительства и прекращение шестидневного шатдауна, свидетельствуют результаты голосования, которое транслировал телеканал C-Span. Для принятия документа требовалось 60 голосов, однако сенаторы не смогли достичь необходимого порога. Ранее в тот же день был отклонен аналогичный законопроект демократов, включавший продление субсидий по программе Obamacare, против чего выступили республиканцы.
02:05 07.10.2025 (обновлено: 02:17 07.10.2025)
 
Сенат США не смог одобрить проект республиканцев о временном финансировании

ВАШИНГТОН, 7 окт - ПРАЙМ. Сенат США не смог одобрить предложенный республиканцами законопроект, направленный на временное открытие правительства и прекращение шестидневного шатдауна, свидетельствуют результаты голосования, которое транслировал телеканал C-Span.
Для принятия документа требовалось 60 голосов, однако сенаторы не смогли достичь необходимого порога.
Ранее в тот же день был отклонен аналогичный законопроект демократов, включавший продление субсидий по программе Obamacare, против чего выступили республиканцы.
 
