https://1prime.ru/20251007/senat-863228938.html

Сенат США не смог одобрить проект республиканцев о временном финансировании

Сенат США не смог одобрить проект республиканцев о временном финансировании - 07.10.2025, ПРАЙМ

Сенат США не смог одобрить проект республиканцев о временном финансировании

Сенат США не смог одобрить предложенный республиканцами законопроект, направленный на временное открытие правительства и прекращение шестидневного шатдауна,... | 07.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-07T02:05+0300

2025-10-07T02:05+0300

2025-10-07T02:17+0300

экономика

сша

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863228938.jpg?1759792668

ВАШИНГТОН, 7 окт - ПРАЙМ. Сенат США не смог одобрить предложенный республиканцами законопроект, направленный на временное открытие правительства и прекращение шестидневного шатдауна, свидетельствуют результаты голосования, которое транслировал телеканал C-Span. Для принятия документа требовалось 60 голосов, однако сенаторы не смогли достичь необходимого порога. Ранее в тот же день был отклонен аналогичный законопроект демократов, включавший продление субсидий по программе Obamacare, против чего выступили республиканцы.

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша