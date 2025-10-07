https://1prime.ru/20251007/shaskolskiy-863247910.html
ФАС пытается не допустить роста цен на бензин выше уровня инфляции
СОЧИ, 7 окт - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России по-прежнему сохраняет цель не допустить роста стоимости бензина на автозаправочных станциях (АЗС) в стране выше уровня инфляции, сообщил журналистам глава ведомства Максим Шаскольский. "Целевым значением по-прежнему остается направление (роста цен - ред.) не выше инфляции. Ситуация будет стабилизироваться в ближайшее время", - сказал он в кулуарах Всероссийской тарифной конференции, отвечая на соответствующий вопрос. Российский топливный союз (РТС) ранее в октябре предложил ввести новый таргет по предельному росту розничных цен на топливо: вместо обычной инфляции использовать композитный индекс инфляции, учитывающий рост налоговой и кредитной нагрузок.
