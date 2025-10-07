https://1prime.ru/20251007/shaskolskiy-863250244.html
ФАС проверит цены на бензин на АЗС в трех регионах
2025-10-07T16:15+0300
энергетика
россия
крым
краснодарский край
максим шаскольский
СОЧИ, 7 окт - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оценивает ситуацию с ростом цен на АЗС в Курской области, Крыму и Краснодарском крае, ведомство не исключает новых предупреждений нефтяникам относительно повышения стоимости топлива на автозаправочных станциях, заявил журналистам глава службы Максим Шаскольский. Ранее ФАС выдала несколько предупреждений из-за роста цен на заправках нефтяных компаний. Отвечая на вопрос в кулуарах Всероссийской тарифной конференции, готовятся ли еще предупреждения в адрес нефтяников по ценам на заправках, Шаскольский сказал: "Возможно будут". "Посмотрим внимательно. По Курской области должны посмотреть. В Крыму проверим. В Краснодарском крае тоже", - добавил он, комментируя вопрос, в каких регионах ФАС изучает ситуацию с ростом цен на АЗС.
крым
краснодарский край
россия, крым, краснодарский край, максим шаскольский
Энергетика, РОССИЯ, КРЫМ, Краснодарский край, Максим Шаскольский
