Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Индонезии пожаловались на срыв переговоров с США по тарифам - 07.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251007/shatdaun-863239899.html
В Индонезии пожаловались на срыв переговоров с США по тарифам
В Индонезии пожаловались на срыв переговоров с США по тарифам - 07.10.2025, ПРАЙМ
В Индонезии пожаловались на срыв переговоров с США по тарифам
Временная приостановка работы правительства в США (шатдаун) нарушила текущие переговоры по тарифам между Индонезией и Штатами, заявил министр-координатор по... | 07.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-07T12:01+0300
2025-10-07T12:01+0300
экономика
мировая экономика
сша
индонезия
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0a/862080561_0:126:3197:1924_1920x0_80_0_0_15108ec3abb0bfd76d25cedc4d2b7fb9.jpg
ДЖАКАРТА, 7 октября – ПРАЙМ. Временная приостановка работы правительства в США (шатдаун) нарушила текущие переговоры по тарифам между Индонезией и Штатами, заявил министр-координатор по экономическим вопросам Индонезии Аирлангга Хартарто. "Мы ощутили на себе последствия приостановки работы правительства США, поскольку она привела к остановке наших переговоров", — заявил Хартарто на пресс-конференции во вторник. Министр отметил, что переговоры ведутся в режиме видеоконференции, и добавил, что Индонезия запросит разъяснения у торгового представителя США относительно их продолжения. Хартарто также заверил, что, ожидая ответа от США, Индонезия продолжит следить за развитием событий, связанных с приостановкой работы правительства. Министр пояснил, что Индонезия просит об освобождении ключевых товаров, таких как пальмовое масло, каучук и какао, от импортной пошлины в 19%, введённой президентом Дональдом Трампом. В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун (government shutdown) в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Трамп объявил ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам. Глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет 5 октября отметил, что остановка правительства США в случае продолжения может привести к сокращениям и потерям для ВВП 15 миллиардов долларов в неделю.
https://1prime.ru/20251005/santoso-863167041.html
сша
индонезия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0a/862080561_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_933c29dda2e09a3fe7d6f16ab8e0dd0b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, индонезия, дональд трамп
Экономика, Мировая экономика, США, ИНДОНЕЗИЯ, Дональд Трамп
12:01 07.10.2025
 
В Индонезии пожаловались на срыв переговоров с США по тарифам

Шатдаун правительства США сорвал переговоры с Индонезией по тарифам

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги США неподалеку от здания Капитолия в Вашингтоне
Флаги США неподалеку от здания Капитолия в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 07.10.2025
Флаги США неподалеку от здания Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ДЖАКАРТА, 7 октября – ПРАЙМ. Временная приостановка работы правительства в США (шатдаун) нарушила текущие переговоры по тарифам между Индонезией и Штатами, заявил министр-координатор по экономическим вопросам Индонезии Аирлангга Хартарто.
"Мы ощутили на себе последствия приостановки работы правительства США, поскольку она привела к остановке наших переговоров", — заявил Хартарто на пресс-конференции во вторник.
Министр отметил, что переговоры ведутся в режиме видеоконференции, и добавил, что Индонезия запросит разъяснения у торгового представителя США относительно их продолжения.
Хартарто также заверил, что, ожидая ответа от США, Индонезия продолжит следить за развитием событий, связанных с приостановкой работы правительства.
Министр пояснил, что Индонезия просит об освобождении ключевых товаров, таких как пальмовое масло, каучук и какао, от импортной пошлины в 19%, введённой президентом Дональдом Трампом.
В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун (government shutdown) в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Трамп объявил ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
Глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет 5 октября отметил, что остановка правительства США в случае продолжения может привести к сокращениям и потерям для ВВП 15 миллиардов долларов в неделю.
Кофейные зерна - ПРАЙМ, 1920, 05.10.2025
В Индонезии рассказали о росте поставок кофе в Россию
5 октября, 08:27
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАИНДОНЕЗИЯДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала