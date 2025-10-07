Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Шатдаун в США замедлил переговоры по торговой сделке с Индией - 07.10.2025
Шатдаун в США замедлил переговоры по торговой сделке с Индией
Шатдаун в США замедлил переговоры по торговой сделке с Индией - 07.10.2025, ПРАЙМ
Шатдаун в США замедлил переговоры по торговой сделке с Индией
Шатдаун правительства США замедлил переговоры по торговой сделке с Индией, но их шестой раунд, скорее всего, состоится скоро, заявил министр торговли Индии Пиюш | 07.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-07T13:36+0300
2025-10-07T13:36+0300
мировая экономика
сша
индия
вашингтон
дональд трамп
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861437344_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_314731e32a33539e631641be49488255.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 7 окт – ПРАЙМ. Шатдаун правительства США замедлил переговоры по торговой сделке с Индией, но их шестой раунд, скорее всего, состоится скоро, заявил министр торговли Индии Пиюш Гоял. В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун (government shutdown) в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Трамп объявил ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам. "Возможно, вскоре состоится шестой раунд переговоров с США. В связи с шатдауном правительства в США нам предстоит определить, когда может состояться следующий раунд переговоров", — цитирует заявление министра телеканал CNBC TV18. Министр добавил, что страны поддерживают регулярные контакты на различных уровнях, Нью-Дели в ближайшее время поделится информацией о дальнейших шагах в торговых переговорах с Вашингтоном. Высказывания Гояла последовали за серией встреч в Нью-Йорке в прошлом месяце с высокопоставленными официальными лицами США, включая торгового представителя США Джеймисона Грира и назначенного посла в Индии Серхио Гора, на которых обе стороны договорились работать над скорейшим заключением предлагаемого торгового соглашения. В конце августа президент США Дональд Трамп ввел дополнительную пошлину на импорт из Индии в 25%, в результате чего совокупная ставка достигла 50% - это один из самых высоких тарифов Вашингтона. Решение связано с якобы резким ростом закупок российской нефти Индией - по данным американских властей, ее доля в импорте страны выросла с менее 1% до 42% после 2022 года, - а также с провалом торговых переговоров: пять раундов завершились безрезультатно, несмотря на ожидания Нью-Дели, что пошлины будут ограничены на уровне 15%. В Индии называют меры США "необоснованными и несправедливыми", но подчеркивают готовность к диалогу и дальнейшему поиску компромисса. Индийские власти также указывают, что критика США носит избирательный характер, так как аналогичные закупки российской нефти продолжают Китай и Евросоюз. Еще до ввода новых тарифов США индийские политики и дипломаты считали, что Индия может уладить вопрос с пошлинами Штатов в рамках будущего торгового соглашения, первую часть которого планируется подписать осенью этого года. Соединённые Штаты остаются крупнейшим торговым партнёром Индии четвёртый год подряд в 2024-2025 финансовом году; объём двусторонней торговли составил 131,84 миллиардов долларов, включая экспорт из Индии на 86,5 миллиардов долларов. К 2030 году страны намерены довести объемы торговли до 500 миллиардов долларов.
сша
индия
вашингтон
мировая экономика, сша, индия, вашингтон, дональд трамп, ес
Мировая экономика, США, ИНДИЯ, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, ЕС
13:36 07.10.2025
 
Шатдаун в США замедлил переговоры по торговой сделке с Индией

Шатдаун в США отсрочил шестой раунд переговоров по торговой сделке с Индией

© РИА Новости . Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 07.10.2025
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
