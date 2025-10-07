https://1prime.ru/20251007/shatdaun-863243785.html

Шатдаун в США замедлил переговоры по торговой сделке с Индией

2025-10-07T13:36+0300

мировая экономика

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 окт – ПРАЙМ. Шатдаун правительства США замедлил переговоры по торговой сделке с Индией, но их шестой раунд, скорее всего, состоится скоро, заявил министр торговли Индии Пиюш Гоял. В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун (government shutdown) в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Трамп объявил ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам. "Возможно, вскоре состоится шестой раунд переговоров с США. В связи с шатдауном правительства в США нам предстоит определить, когда может состояться следующий раунд переговоров", — цитирует заявление министра телеканал CNBC TV18. Министр добавил, что страны поддерживают регулярные контакты на различных уровнях, Нью-Дели в ближайшее время поделится информацией о дальнейших шагах в торговых переговорах с Вашингтоном. Высказывания Гояла последовали за серией встреч в Нью-Йорке в прошлом месяце с высокопоставленными официальными лицами США, включая торгового представителя США Джеймисона Грира и назначенного посла в Индии Серхио Гора, на которых обе стороны договорились работать над скорейшим заключением предлагаемого торгового соглашения. В конце августа президент США Дональд Трамп ввел дополнительную пошлину на импорт из Индии в 25%, в результате чего совокупная ставка достигла 50% - это один из самых высоких тарифов Вашингтона. Решение связано с якобы резким ростом закупок российской нефти Индией - по данным американских властей, ее доля в импорте страны выросла с менее 1% до 42% после 2022 года, - а также с провалом торговых переговоров: пять раундов завершились безрезультатно, несмотря на ожидания Нью-Дели, что пошлины будут ограничены на уровне 15%. В Индии называют меры США "необоснованными и несправедливыми", но подчеркивают готовность к диалогу и дальнейшему поиску компромисса. Индийские власти также указывают, что критика США носит избирательный характер, так как аналогичные закупки российской нефти продолжают Китай и Евросоюз. Еще до ввода новых тарифов США индийские политики и дипломаты считали, что Индия может уладить вопрос с пошлинами Штатов в рамках будущего торгового соглашения, первую часть которого планируется подписать осенью этого года. Соединённые Штаты остаются крупнейшим торговым партнёром Индии четвёртый год подряд в 2024-2025 финансовом году; объём двусторонней торговли составил 131,84 миллиардов долларов, включая экспорт из Индии на 86,5 миллиардов долларов. К 2030 году страны намерены довести объемы торговли до 500 миллиардов долларов.

мировая экономика, сша, индия, вашингтон, дональд трамп, ес