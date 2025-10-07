https://1prime.ru/20251007/smi-863243375.html

ЕС приостановил обсуждение санкций против Израиля

2025-10-07T13:25+0300

МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. ЕС приостановил обсуждение санкций против Израиля, чтобы не навредить переговорам под руководством президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию в секторе Газа, пишет издание EuObserver со ссылкой на европейских дипломатов. "ЕС заморозил переговоры по санкциям против Израиля из-за плана США по прекращению огня", - пишет издание. Отмечается, что даже рабочие группы низкого уровня в Совете ЕС не будут обсуждать предложение Еврокомиссии о санкциях в Брюсселе на этой неделе. Заморозка обусловлена ​​главным образом решением Германии и Италии занять выжидательную позицию и посмотреть, привнесет ли план Трампа по прекращению огня, который будет обсуждаться в Каире на этой неделе, "какие-либо изменения на местах". "Никто не хочет предпринимать шаги, которые могут помешать переговорам", - добавил один из дипломатических источников издания. Трамп 29 сентября обнародовал план по урегулированию ситуации в Газе, состоящий из 20 пунктов. Предложение предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. План также предполагает, что палестинское движение ХАМАС и другие группировки должны согласиться не участвовать в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно. Контроль над сектором должен перейти технократическим властям под надзором международного органа во главе с самим Трампом. В воскресенье Трамп заявил, что в течение недели будет завершена первая фаза его плана по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной и освобождению заложников ХАМАС.

