https://1prime.ru/20251007/smi-863243375.html
ЕС приостановил обсуждение санкций против Израиля
ЕС приостановил обсуждение санкций против Израиля - 07.10.2025, ПРАЙМ
ЕС приостановил обсуждение санкций против Израиля
ЕС приостановил обсуждение санкций против Израиля, чтобы не навредить переговорам под руководством президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию в... | 07.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-07T13:25+0300
2025-10-07T13:25+0300
2025-10-07T13:25+0300
мировая экономика
израиль
газа
сша
дональд трамп
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/83903/59/839035979_0:90:3319:1957_1920x0_80_0_0_32780470e784051d2b4b46362bd3f795.jpg
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. ЕС приостановил обсуждение санкций против Израиля, чтобы не навредить переговорам под руководством президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию в секторе Газа, пишет издание EuObserver со ссылкой на европейских дипломатов. "ЕС заморозил переговоры по санкциям против Израиля из-за плана США по прекращению огня", - пишет издание. Отмечается, что даже рабочие группы низкого уровня в Совете ЕС не будут обсуждать предложение Еврокомиссии о санкциях в Брюсселе на этой неделе. Заморозка обусловлена главным образом решением Германии и Италии занять выжидательную позицию и посмотреть, привнесет ли план Трампа по прекращению огня, который будет обсуждаться в Каире на этой неделе, "какие-либо изменения на местах". "Никто не хочет предпринимать шаги, которые могут помешать переговорам", - добавил один из дипломатических источников издания. Трамп 29 сентября обнародовал план по урегулированию ситуации в Газе, состоящий из 20 пунктов. Предложение предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. План также предполагает, что палестинское движение ХАМАС и другие группировки должны согласиться не участвовать в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно. Контроль над сектором должен перейти технократическим властям под надзором международного органа во главе с самим Трампом. В воскресенье Трамп заявил, что в течение недели будет завершена первая фаза его плана по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной и освобождению заложников ХАМАС.
https://1prime.ru/20250930/katar-862993393.html
израиль
газа
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83903/59/839035979_294:0:3025:2048_1920x0_80_0_0_0a9c1f283f1ee7616f766e9c1f95fe43.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, израиль, газа, сша, дональд трамп, ес
Мировая экономика, ИЗРАИЛЬ, Газа, США, Дональд Трамп, ЕС
ЕС приостановил обсуждение санкций против Израиля
ЕС приостановил обсуждение санкций против Израиля ради переговоров по Газе