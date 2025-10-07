Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕС приостановил обсуждение санкций против Израиля - 07.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251007/smi-863243375.html
ЕС приостановил обсуждение санкций против Израиля
ЕС приостановил обсуждение санкций против Израиля - 07.10.2025, ПРАЙМ
ЕС приостановил обсуждение санкций против Израиля
ЕС приостановил обсуждение санкций против Израиля, чтобы не навредить переговорам под руководством президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию в... | 07.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-07T13:25+0300
2025-10-07T13:25+0300
мировая экономика
израиль
газа
сша
дональд трамп
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/83903/59/839035979_0:90:3319:1957_1920x0_80_0_0_32780470e784051d2b4b46362bd3f795.jpg
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. ЕС приостановил обсуждение санкций против Израиля, чтобы не навредить переговорам под руководством президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию в секторе Газа, пишет издание EuObserver со ссылкой на европейских дипломатов. "ЕС заморозил переговоры по санкциям против Израиля из-за плана США по прекращению огня", - пишет издание. Отмечается, что даже рабочие группы низкого уровня в Совете ЕС не будут обсуждать предложение Еврокомиссии о санкциях в Брюсселе на этой неделе. Заморозка обусловлена ​​главным образом решением Германии и Италии занять выжидательную позицию и посмотреть, привнесет ли план Трампа по прекращению огня, который будет обсуждаться в Каире на этой неделе, "какие-либо изменения на местах". "Никто не хочет предпринимать шаги, которые могут помешать переговорам", - добавил один из дипломатических источников издания. Трамп 29 сентября обнародовал план по урегулированию ситуации в Газе, состоящий из 20 пунктов. Предложение предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. План также предполагает, что палестинское движение ХАМАС и другие группировки должны согласиться не участвовать в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно. Контроль над сектором должен перейти технократическим властям под надзором международного органа во главе с самим Трампом. В воскресенье Трамп заявил, что в течение недели будет завершена первая фаза его плана по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной и освобождению заложников ХАМАС.
https://1prime.ru/20250930/katar-862993393.html
израиль
газа
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83903/59/839035979_294:0:3025:2048_1920x0_80_0_0_0a9c1f283f1ee7616f766e9c1f95fe43.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, израиль, газа, сша, дональд трамп, ес
Мировая экономика, ИЗРАИЛЬ, Газа, США, Дональд Трамп, ЕС
13:25 07.10.2025
 
ЕС приостановил обсуждение санкций против Израиля

ЕС приостановил обсуждение санкций против Израиля ради переговоров по Газе

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕС
ЕС - ПРАЙМ, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. ЕС приостановил обсуждение санкций против Израиля, чтобы не навредить переговорам под руководством президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию в секторе Газа, пишет издание EuObserver со ссылкой на европейских дипломатов.
"ЕС заморозил переговоры по санкциям против Израиля из-за плана США по прекращению огня", - пишет издание.
Отмечается, что даже рабочие группы низкого уровня в Совете ЕС не будут обсуждать предложение Еврокомиссии о санкциях в Брюсселе на этой неделе.
Заморозка обусловлена ​​главным образом решением Германии и Италии занять выжидательную позицию и посмотреть, привнесет ли план Трампа по прекращению огня, который будет обсуждаться в Каире на этой неделе, "какие-либо изменения на местах".
"Никто не хочет предпринимать шаги, которые могут помешать переговорам", - добавил один из дипломатических источников издания.
Трамп 29 сентября обнародовал план по урегулированию ситуации в Газе, состоящий из 20 пунктов. Предложение предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. План также предполагает, что палестинское движение ХАМАС и другие группировки должны согласиться не участвовать в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно. Контроль над сектором должен перейти технократическим властям под надзором международного органа во главе с самим Трампом.
В воскресенье Трамп заявил, что в течение недели будет завершена первая фаза его плана по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной и освобождению заложников ХАМАС.
Вид на Доху, Катар - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2025
Катар удовлетворен обещанием Израиля больше не нападать на него
30 сентября, 14:02
 
Мировая экономикаИЗРАИЛЬГазаСШАДональд ТрампЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала