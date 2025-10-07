https://1prime.ru/20251007/sojuzmultfilm-863229756.html
"Союзмультфильм" подал 26 новых исков о защите авторских прав
"Союзмультфильм" подал 26 новых исков о защите авторских прав - 07.10.2025, ПРАЙМ
"Союзмультфильм" подал 26 новых исков о защите авторских прав
Московские суды рассматривают 26 новых исков киностудии "Союзмультфильм" о защите авторских прав, следует из судебных документов, с которыми ознакомилось РИА... | 07.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-07T03:51+0300
2025-10-07T03:51+0300
2025-10-07T03:51+0300
москва
союзмультфильм
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863229756.jpg?1759798284
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Московские суды рассматривают 26 новых исков киностудии "Союзмультфильм" о защите авторских прав, следует из судебных документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Как следует из судебных документов, иски были поданы в Бутырский, Кузьминский, Люблинский, Нагатинский, Никулинский, Симоновский, Таганский, и другие суды Москвы.
Речь идет о неправомерном использовании персонажей мультфильмов в коммерческих целях.
На прошлой неделе Таганский суд Москвы взыскал в пользу "Союзмультфильма" по аналогичному иску 50 тысяч рублей с предпринимателя за использование изображения крокодила Гены.
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, союзмультфильм
"Союзмультфильм" подал 26 новых исков о защите авторских прав
«Союзмультфильм» подал 26 новых исков о защите авторских прав
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Московские суды рассматривают 26 новых исков киностудии "Союзмультфильм" о защите авторских прав, следует из судебных документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Как следует из судебных документов, иски были поданы в Бутырский, Кузьминский, Люблинский, Нагатинский, Никулинский, Симоновский, Таганский, и другие суды Москвы.
Речь идет о неправомерном использовании персонажей мультфильмов в коммерческих целях.
На прошлой неделе Таганский суд Москвы взыскал в пользу "Союзмультфильма" по аналогичному иску 50 тысяч рублей с предпринимателя за использование изображения крокодила Гены.