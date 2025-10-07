Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Союзмультфильм" подал 26 новых исков о защите авторских прав - 07.10.2025
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Московские суды рассматривают 26 новых исков киностудии "Союзмультфильм" о защите авторских прав, следует из судебных документов, с которыми ознакомилось РИА Новости. Как следует из судебных документов, иски были поданы в Бутырский, Кузьминский, Люблинский, Нагатинский, Никулинский, Симоновский, Таганский, и другие суды Москвы. Речь идет о неправомерном использовании персонажей мультфильмов в коммерческих целях. На прошлой неделе Таганский суд Москвы взыскал в пользу "Союзмультфильма" по аналогичному иску 50 тысяч рублей с предпринимателя за использование изображения крокодила Гены.
"Союзмультфильм" подал 26 новых исков о защите авторских прав

«Союзмультфильм» подал 26 новых исков о защите авторских прав

МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Московские суды рассматривают 26 новых исков киностудии "Союзмультфильм" о защите авторских прав, следует из судебных документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Как следует из судебных документов, иски были поданы в Бутырский, Кузьминский, Люблинский, Нагатинский, Никулинский, Симоновский, Таганский, и другие суды Москвы.
Речь идет о неправомерном использовании персонажей мультфильмов в коммерческих целях.
На прошлой неделе Таганский суд Москвы взыскал в пользу "Союзмультфильма" по аналогичному иску 50 тысяч рублей с предпринимателя за использование изображения крокодила Гены.
 
