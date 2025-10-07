Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Италии обратились к Трампу по поводу ракет Tomahawk для Киева - 07.10.2025
В Италии обратились к Трампу по поводу ракет Tomahawk для Киева
В Италии обратились к Трампу по поводу ракет Tomahawk для Киева - 07.10.2025, ПРАЙМ
В Италии обратились к Трампу по поводу ракет Tomahawk для Киева
Итальянское издание L'AntiDiplomatico сообщает, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность одобрения передачи крылатых ракет Tomahawk Украине,... | 07.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-07T05:24+0300
2025-10-07T05:24+0300
мировая экономика
газ
украина
сша
киев
дональд трамп
джей ди вэнс
дмитрий песков
fox news
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/10/860791813_0:0:1650:928_1920x0_80_0_0_d80cde55107b4d051965d26da9e46070.jpg
МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Итальянское издание L'AntiDiplomatico сообщает, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность одобрения передачи крылатых ракет Tomahawk Украине, при этом финансирование может быть осуществлено за счет Европейского союза. "Было бы неплохим решением Америки разрешить Украине закупить партию своих лучших крылатых ракет большой дальности Tomahawk (С помощью ЕС. — Прим. Ред.)", — говорится в статье. По информации издания, Украине также необходимо усиление систем противоракетной защиты, а также финансовая поддержка для разработки и закупки будущего вооружения.На днях президент США Дональд Трамп отметил, что почти готов принять решение о поставках ракет Tomahawk Украине, но заинтересован в понимании планов Киева по их применению. Ранее в интервью Fox News вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что поставка ракет Tomahawk Украине находится на стадии обсуждения в администрации Трампа, однако окончательное решение еще не принято. Со своей стороны, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобные обсуждения весьма серьезными, учитывая возможности передачи Украине американских ракет Tomahawk.
украина
сша
киев
мировая экономика, газ, украина, сша, киев, дональд трамп, джей ди вэнс, дмитрий песков, fox news, ес
Мировая экономика, Газ, УКРАИНА, США, Киев, Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс, Дмитрий Песков, Fox News, ЕС
05:24 07.10.2025
 
В Италии обратились к Трампу по поводу ракет Tomahawk для Киева

L'AntiDiplomatico: Трамп может заставить ЕС купить ракеты Tomahawk для Киева

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 07.10.2025
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Итальянское издание L'AntiDiplomatico сообщает, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность одобрения передачи крылатых ракет Tomahawk Украине, при этом финансирование может быть осуществлено за счет Европейского союза.
"Было бы неплохим решением Америки разрешить Украине закупить партию своих лучших крылатых ракет большой дальности Tomahawk (С помощью ЕС. — Прим. Ред.)", — говорится в статье.
По информации издания, Украине также необходимо усиление систем противоракетной защиты, а также финансовая поддержка для разработки и закупки будущего вооружения.
На днях президент США Дональд Трамп отметил, что почти готов принять решение о поставках ракет Tomahawk Украине, но заинтересован в понимании планов Киева по их применению.
Ранее в интервью Fox News вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что поставка ракет Tomahawk Украине находится на стадии обсуждения в администрации Трампа, однако окончательное решение еще не принято.
Со своей стороны, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобные обсуждения весьма серьезными, учитывая возможности передачи Украине американских ракет Tomahawk.
Мировая экономикаГазУКРАИНАСШАКиевДональд ТрампДжей Ди ВэнсДмитрий ПесковFox NewsЕС
 
 
