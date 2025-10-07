https://1prime.ru/20251007/ssha-863230937.html
В Италии обратились к Трампу по поводу ракет Tomahawk для Киева
МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Итальянское издание L'AntiDiplomatico сообщает, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность одобрения передачи крылатых ракет Tomahawk Украине, при этом финансирование может быть осуществлено за счет Европейского союза. "Было бы неплохим решением Америки разрешить Украине закупить партию своих лучших крылатых ракет большой дальности Tomahawk (С помощью ЕС. — Прим. Ред.)", — говорится в статье. По информации издания, Украине также необходимо усиление систем противоракетной защиты, а также финансовая поддержка для разработки и закупки будущего вооружения.На днях президент США Дональд Трамп отметил, что почти готов принять решение о поставках ракет Tomahawk Украине, но заинтересован в понимании планов Киева по их применению. Ранее в интервью Fox News вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что поставка ракет Tomahawk Украине находится на стадии обсуждения в администрации Трампа, однако окончательное решение еще не принято. Со своей стороны, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобные обсуждения весьма серьезными, учитывая возможности передачи Украине американских ракет Tomahawk.
