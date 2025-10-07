"Это просто безумие": в Киеве запаниковали на фоне слов Трампа о Tomahawk
Соскин: передача Киеву ракет Tomahawk не изменит ситуацию на фронте
© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЗеленский прибыл в Белый дом на встречу с президентом США Трампом
Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с президентом США Трампом. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Бывший советник Леонида Кучмы, Олег Соскин, выразил мнение в своем YouTube-канале, что потенциальная поставка дальнобойных ракет Tomahawk США Украине не изменит ситуацию в зоне конфликта и лишь затруднит мирный процесс.
"То, что он (Зеленский. — Прим. Ред.) продолжает делать — это просто безумие. <…> Он ориентирован на то, чтобы продолжать убивать, но денег уже нет, оружия тоже. Вся надежда только на (Президент США Дональда. — Прим. Ред.) Трампа и его Tomahawk, да только это не поможет и не спасет от поражения", — отметил Соскин.
Эксперт утверждает, что Зеленский сейчас активно пытается пригласить европейских лидеров в Киев, чтобы создать благоприятное впечатление для Трампа и склонить его на свою сторону.
"Бойня будет продолжаться, политики будут кататься. А между тем, это просто катастрофа. Денег нет, оружия нет, но важно продолжать, потому что Зеленский дал установку — умаслить Трампа, чтобы помог", — подчеркнул Соскин.
Недавно Трамп заявил, что почти принял решение о поставках ракет Tomahawk Украине, но хочет уточнить, как Киев планирует их использовать.
В сентябре вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что в Белом доме проходит обсуждение этой темы, но окончательное решение остается за Трампом. Спецпосланник Кит Келлог добавил, что конкретного решения пока не принято.
Согласно газете The Telegraph, Зеленский просил такие поставки во время встречи с президентом США в сентябре. Axios отметил, что это единственный запрос Киева, которому Трамп не дал согласия, проявив поддержку по другим вопросам.
Издание WSJ сообщило, что Трамп рассматривает возможность разрешения на использование дальнобойного американского оружия против России, но пока не дает окончательных обещаний.