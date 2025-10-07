https://1prime.ru/20251007/ssha-863232654.html
"Россияне проигрывают": в США назвали автора передачи ракеты Tomahawk Киеву
"Россияне проигрывают": в США назвали автора передачи ракеты Tomahawk Киеву
мировая экономика
общество
украина
сша
киев
дуглас макгрегор
кит келлог
дональд трамп
the telegraph
wsj
МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил на YouTube-канале Deep Dive, что специализированный посланник президента США по Украине Кит Келлог активно лоббирует передачу американских крылатых ракет Tomahawk Киеву. Макгрегор считает, что в последние недели президент Дональд Трамп все чаще поддается влиянию Келлога и может одобрить передачу этих ракет Украине. "Келлог бегает по кругу, пытаясь убедить всех, что россияне проигрывают, что надо помочь (Украинцам. — Прим. Ред.). Он действует в своей вселенной, где остальных нет, но есть это оружие (Tomahawk. — Прим. Ред.)", — отметил экс-советник. Тем не менее, как считает эксперт, остальная часть администрации Трампа объективно оценивает ситуацию на Украине и не поддерживает эскалацию конфликта. "Кто смотрит на это объективно, не видит никаких доказательств поражения", — заявил Макгрегор. Недавно Трамп заявил, что почти принял решение о передачи ракет Tomahawk Украине, но желает уточнить, как Киев собирается их использовать. В сентябре вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал, что в Белом доме обсуждается передача крылатых ракет Украине, но окончательное решение будет за Трампом. Спецпосланник Кит Келлог также уточнил, что конкретного решения пока не принято. Согласно данным из газеты The Telegraph, Владимир Зеленский упомянул о необходимости подобных поставок в разговоре с президентом США в середине сентября. Портал Axios сообщает, что это был единственный пункт, который Трамп отклонил, выразив поддержку по остальным вопросам. Газета WSJ утверждает, что президент США рассматривает возможность снятия ограничений на использование американского оружия для ударов вглубь России, хотя окончательное решение пока не принято. Президент Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что использование ракет "Томагавк" без американских военных невозможно, но Россия готова ответить на такие действия, адаптировав свои системы ПВО. ---
