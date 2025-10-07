https://1prime.ru/20251007/ssha-863258556.html
Трамп верит в возможность мира на Ближнем Востоке
ВАШИНГТОН, 7 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что верит в возможность мира на Ближнем Востоке. "Я думаю, что существует возможность установить мир на Ближнем Востоке, нечто гораздо более масштабное, чем ситуация с Газой", - сказал Трамп журналистам во время встречи с канадским премьером Марком Карни.
