Трамп верит в возможность мира на Ближнем Востоке - 07.10.2025
Трамп верит в возможность мира на Ближнем Востоке
Президент США Дональд Трамп заявил, что верит в возможность мира на Ближнем Востоке. | 07.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-07T19:50+0300
2025-10-07T19:50+0300
ВАШИНГТОН, 7 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что верит в возможность мира на Ближнем Востоке. "Я думаю, что существует возможность установить мир на Ближнем Востоке, нечто гораздо более масштабное, чем ситуация с Газой", - сказал Трамп журналистам во время встречи с канадским премьером Марком Карни.
19:50 07.10.2025
 
Трамп верит в возможность мира на Ближнем Востоке

ВАШИНГТОН, 7 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что верит в возможность мира на Ближнем Востоке.
"Я думаю, что существует возможность установить мир на Ближнем Востоке, нечто гораздо более масштабное, чем ситуация с Газой", - сказал Трамп журналистам во время встречи с канадским премьером Марком Карни.
ЕС приостановил обсуждение санкций против Израиля
