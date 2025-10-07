Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
У демократов нет лидера, заявил Трамп - 07.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251007/ssha-863258870.html
У демократов нет лидера, заявил Трамп
У демократов нет лидера, заявил Трамп - 07.10.2025, ПРАЙМ
У демократов нет лидера, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что у демократов нет лидера, и сравнил оппозиционную ему партию с африканским государством Сомали, много лет находящимся в... | 07.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-07T20:01+0300
2025-10-07T20:01+0300
сша
сомали
дональд трамп
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0c/860624107_0:117:3223:1930_1920x0_80_0_0_2ebf8d65e1d94636d92e1ee03a61b157.jpg
ВАШИНГТОН, 7 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что у демократов нет лидера, и сравнил оппозиционную ему партию с африканским государством Сомали, много лет находящимся в состоянии гражданской войны. "Мне звонят демократы, желающие встретиться. Я раньше даже не слышал их имён, а они называют себя лидерами. У демократов нет лидера. Они напоминают мне Сомали", - заявил он журналистам в Белом доме. Ранее лидер демократов в палате представителей Хаким Джеффрис заявил, что у его партии не было контактов о прекращении шатдауна с Белым домом, несмотря на обратные утверждения Трампа.
https://1prime.ru/20251007/ssha-863258556.html
сша
сомали
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0c/860624107_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_70498467e96c8f66aac3bfe86768efcd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, сомали, дональд трамп, в мире
США, СОМАЛИ, Дональд Трамп, В мире
20:01 07.10.2025
 
У демократов нет лидера, заявил Трамп

Трамп: у демократов нет лидера, они напоминают ему Сомали

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 07.10.2025
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 7 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что у демократов нет лидера, и сравнил оппозиционную ему партию с африканским государством Сомали, много лет находящимся в состоянии гражданской войны.
"Мне звонят демократы, желающие встретиться. Я раньше даже не слышал их имён, а они называют себя лидерами. У демократов нет лидера. Они напоминают мне Сомали", - заявил он журналистам в Белом доме.
Ранее лидер демократов в палате представителей Хаким Джеффрис заявил, что у его партии не было контактов о прекращении шатдауна с Белым домом, несмотря на обратные утверждения Трампа.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 07.10.2025
Трамп верит в возможность мира на Ближнем Востоке
19:50
 
СШАСОМАЛИДональд ТрампВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала