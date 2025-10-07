У демократов нет лидера, заявил Трамп

https://1prime.ru/20251007/ssha-863258870.html
ВАШИНГТОН, 7 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что у демократов нет лидера, и сравнил оппозиционную ему партию с африканским государством Сомали, много лет находящимся в состоянии гражданской войны. "Мне звонят демократы, желающие встретиться. Я раньше даже не слышал их имён, а они называют себя лидерами. У демократов нет лидера. Они напоминают мне Сомали", - заявил он журналистам в Белом доме. Ранее лидер демократов в палате представителей Хаким Джеффрис заявил, что у его партии не было контактов о прекращении шатдауна с Белым домом, несмотря на обратные утверждения Трампа.
